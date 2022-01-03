https://ria.ru/20220103/koronavirus-1766468286.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 03.01.2022

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Нулевой темп прироста COVID-19 зарегистрирован в Ненецком автономном округе, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T11:33

2022-01-03T11:33

2022-01-03T11:33

распространение коронавируса

республика тыва

смоленская область

здоровье - общество

здоровье

чукотский автономный округ

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Нулевой темп прироста COVID-19 зарегистрирован в Ненецком автономном округе, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ 0%; 2. Смоленская область 0,01%; 3. Республика Тыва, Чукотский автономный округ 0,03%", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211230/koronavirus-1766214991.html

республика тыва

смоленская область

чукотский автономный округ

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