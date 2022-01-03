https://ria.ru/20220103/koronavirus-1766468286.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 03.01.2022
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Нулевой темп прироста COVID-19 зарегистрирован в Ненецком автономном округе, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T11:33
2022-01-03T11:33
2022-01-03T11:33
распространение коронавируса
республика тыва
смоленская область
здоровье - общество
здоровье
чукотский автономный округ
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Нулевой темп прироста COVID-19 зарегистрирован в Ненецком автономном округе, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ 0%; 2. Смоленская область 0,01%; 3. Республика Тыва, Чукотский автономный округ 0,03%", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211230/koronavirus-1766214991.html
республика тыва
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республика тыва, смоленская область, здоровье - общество, здоровье, чукотский автономный округ, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста случаев COVID-19 зафиксировали в Ненецком автономном округе