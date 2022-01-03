https://ria.ru/20220103/kommunalschiki-1766489727.html

Коммунальные сети Москвы работают штатно в праздники, сообщил Бирюков

Коммунальные сети Москвы работают штатно в праздники, сообщил Бирюков - РИА Новости, 03.01.2022

Коммунальные сети Москвы работают штатно в праздники, сообщил Бирюков

Новогодняя ночь и первые дни нового года прошли без происшествий и инцидентов на коммунальных сетях Москвы, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T16:06

2022-01-03T16:06

2022-01-03T16:06

общество

москва

новый год

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Новогодняя ночь и первые дни нового года прошли без происшествий и инцидентов на коммунальных сетях Москвы, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.Также Бирюков уточнил, что, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни столицу ожидают очередные сильные снегопады."Городские службы готовы к работе в непогоду: продолжается круглосуточное дежурство руководящего состава, ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала префектур административных округов и предприятий Комплекса городского хозяйства", - отметил заместитель мэра.Более того, подготовлено необходимое количество спецтехники для проведения противогололедной обработки и уборки дорог и тротуаров, роторной и другой техники, средств малой механизации, дворников, бригад ручной уборки.

https://ria.ru/20220102/gazoviki-1766433719.html

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общество, москва, новый год, петр бирюков, городское хозяйство москвы