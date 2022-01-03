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В Киеве заявили о снижении транзита российского газа через Украину
В Киеве заявили о снижении транзита российского газа через Украину - РИА Новости, 03.01.2022
В Киеве заявили о снижении транзита российского газа через Украину
Транзит природного газа из РФ за прошлый год составил 41,7 миллиарда кубометров, при общем уровне забронированных мощностей в 44,4 миллиарда для точек входа из... РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T13:10
2022-01-03T13:10
экономика
украина
молдавия
газпром
оператор гтс украины
сергей макогон
россия
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КИЕВ, 3 янв - РИА Новости. Транзит природного газа из РФ за прошлый год составил 41,7 миллиарда кубометров, при общем уровне забронированных мощностей в 44,4 миллиарда для точек входа из РФ и 45,8 миллиарда - для точек выхода в страны-члены ЕС и Молдавию, таким образом Россия использовала не все забронированные мощности, заявил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон."В 2021 году транзит природного газа из РФ составил 41,7 млрд куб. м, при общем уровне забронированных мощностей в 44,4 млрд куб. (для точек входа из РФ) и 45,8 млрд куб. м (для точек выхода в страны-члены ЕС и Молдавию). То есть "Газпром" использовал забронированные мощности по точкам входа на 93,8%, по точкам выхода – 91%", - написал он на своей страничке в соцсети Facebook.Он также напомнил, что общая транзитная мощность украинской газотранспортной системы (ГТС) составляет 146 миллиардов кубометров."То есть, Украина готова транспортировать почти на 100 млрд м3 больше, чем было протранспортировано в 2021 году, что составляет мощность почти двух "Северных потоков 2". Поэтому сейчас нет проблем с наличием мощностей для транзита дополнительных объемов газа, а есть проблема с нежеланием РФ увеличивать поставки газа в ЕС. По сравнению с 2019 годом экспорт из РФ в ЕС по трубопроводному транспорту упал почти на 22%", - также отметил он.Россия и Украина в конце 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через территорию страны, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита после истечения предыдущего контракта. Сам Макогон в октябре предложил России продлить газовый транзитный контракт не дожидаясь окончания действующего.
https://radiosputnik.ria.ru/20220103/tranzit-gaza-1766462616.html
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экономика, украина, молдавия, газпром, оператор гтс украины, сергей макогон, россия
13:10 03.01.2022
 
В Киеве заявили о снижении транзита российского газа через Украину

"Оператор ГТС Украины" обвинил Россию в нежелании увеличивать поставки газа в ЕС

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГазоизмерительная станция
Газоизмерительная станция - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Газоизмерительная станция
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КИЕВ, 3 янв - РИА Новости. Транзит природного газа из РФ за прошлый год составил 41,7 миллиарда кубометров, при общем уровне забронированных мощностей в 44,4 миллиарда для точек входа из РФ и 45,8 миллиарда - для точек выхода в страны-члены ЕС и Молдавию, таким образом Россия использовала не все забронированные мощности, заявил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.
"В 2021 году транзит природного газа из РФ составил 41,7 млрд куб. м, при общем уровне забронированных мощностей в 44,4 млрд куб. (для точек входа из РФ) и 45,8 млрд куб. м (для точек выхода в страны-члены ЕС и Молдавию). То есть "Газпром" использовал забронированные мощности по точкам входа на 93,8%, по точкам выхода – 91%", - написал он на своей страничке в соцсети Facebook.
Он также напомнил, что общая транзитная мощность украинской газотранспортной системы (ГТС) составляет 146 миллиардов кубометров.
"То есть, Украина готова транспортировать почти на 100 млрд м3 больше, чем было протранспортировано в 2021 году, что составляет мощность почти двух "Северных потоков 2". Поэтому сейчас нет проблем с наличием мощностей для транзита дополнительных объемов газа, а есть проблема с нежеланием РФ увеличивать поставки газа в ЕС. По сравнению с 2019 годом экспорт из РФ в ЕС по трубопроводному транспорту упал почти на 22%", - также отметил он.
Россия и Украина в конце 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через территорию страны, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита после истечения предыдущего контракта. Сам Макогон в октябре предложил России продлить газовый транзитный контракт не дожидаясь окончания действующего.
Газопровод - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
10:09В мире
Транзит российского газа через Украину в Словакию снова резко снизился
 
ЭкономикаУкраинаМолдавияГазпромОператор ГТС УкраиныСергей МакогонРоссия
 
 
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