https://ria.ru/20220103/elka-1766466647.html
Глава Минтруда исполнил мечту мальчика, который хотел покататься на танке
Глава Минтруда исполнил мечту мальчика, который хотел покататься на танке - РИА Новости, 03.01.2022
Глава Минтруда исполнил мечту мальчика, который хотел покататься на танке
Глава Минтруда Антон Котяков исполнил мечту пятилетнего Льва Попова из Подмосковья, который хотел прокатиться на настоящем танке. РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T11:22
2022-01-03T11:22
2022-01-03T15:46
общество
владимир путин
антон котяков
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Глава Минтруда Антон Котяков исполнил мечту пятилетнего Льва Попова из Подмосковья, который хотел прокатиться на настоящем танке.На прогулку мальчик приехал вместе с братьями. Ребятам удалось покататься не только внутри танка, но и сверху на нем. Дети сделали несколько фотографий, а затем их ждало чаепитие в компании министра."Знаете, почему меня в танк не взяли? Меня померили, сказали, что я в танк не влезаю", — пошутил Котяков во время общения с ребятами.Акцию "Елка желаний" организовал всероссийский благотворительный проект "Мечтай со мной". Инициативу поддержал президент Владимир Путин. Ежегодно в преддверии Нового года представители власти, делового сообщества и общественных организаций исполняют желания детей с ограниченными возможностями здоровья и ребят из малообеспеченных семей.
https://ria.ru/20220103/minoborony-1766466503.html
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общество, владимир путин, антон котяков
11:22 03.01.2022 (обновлено: 15:46 03.01.2022)
Глава Минтруда исполнил мечту мальчика, который хотел покататься на танке
Глава Минтруда Котяков исполнил мечту мальчика, который хотел покататься на танке