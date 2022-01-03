19:45 03.01.2022 (обновлено: 20:03 03.01.2022)
В Кабардино-Балкарии два человека погибли в ДТП
В Кабардино-Балкарии два человека погибли, еще четверо пострадали в ДТП
© Фото пресс-службы МВД по Кабардино-Балкарской РеспубликеНа месте ДТП в Урванском районе Кабардино-Балкарии
На месте ДТП в Урванском районе Кабардино-Балкарии
НАЛЬЧИК, 3 янв – РИА Новости. Два человека погибли, еще четверо пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Урванском районе Кабардино-Балкарии, сообщает МВД по региону.
"В 17.30 мск в понедельник на 17-м километре автодороги Старый Черек – Сукан-Суу в Урванском районе вблизи селения Зарагиж произошло столкновение автомашин ВАЗ-2112 и ВАЗ-21099. В результате травмы, несовместимые с жизнью, получили два пассажира автомашины ВАЗ-21099 - 79-летняя женщина и 64-летний мужчина", - говорится в сообщении.
По данным МВД, кроме того, в больницу доставлены оба водителя и два пассажира "девяносто девятой".
"Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств дорожно-транспортного происшествия. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа отдела МВД России по Урванскому району, экипаж ДПС", - отмечает министерство.