https://ria.ru/20220103/dtp-1766507054.html

В Кабардино-Балкарии два человека погибли в ДТП

В Кабардино-Балкарии два человека погибли в ДТП - РИА Новости, 03.01.2022

В Кабардино-Балкарии два человека погибли в ДТП

Два человека погибли, еще четверо пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Урванском районе Кабардино-Балкарии, сообщает МВД по региону. РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T19:45

2022-01-03T19:45

2022-01-03T20:03

происшествия

кабардино-балкарская республика (кбр)

россия

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НАЛЬЧИК, 3 янв – РИА Новости. Два человека погибли, еще четверо пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Урванском районе Кабардино-Балкарии, сообщает МВД по региону.По данным МВД, кроме того, в больницу доставлены оба водителя и два пассажира "девяносто девятой"."Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств дорожно-транспортного происшествия. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа отдела МВД России по Урванскому району, экипаж ДПС", - отмечает министерство.

https://ria.ru/20220103/dtp-1766498575.html

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происшествия, кабардино-балкарская республика (кбр), россия