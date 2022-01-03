https://ria.ru/20220103/donbass-1766467408.html

В ЛНР заявили об активности станций радиоэлектронной борьбы ВСУ

В ЛНР заявили об активности станций радиоэлектронной борьбы ВСУ - РИА Новости, 03.01.2022

В ЛНР заявили об активности станций радиоэлектронной борьбы ВСУ

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе... РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T11:28

2022-01-03T11:28

2022-01-03T11:28

в мире

киев

вооруженные силы украины

луганская народная республика

донбасс

обсе

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 3 янв - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе подконтрольного Киеву села Орехово и спорного города Золотое в зоне конфликта в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.В ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещенного минскими договоренностями."В районах населенных пунктов Орехово и Золотое мобильные группы 20-го батальона РЭБ (ВС Украины – ред.) с помощью станций "Буковель-АД" осуществляли подавление сигналов каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ", - сказал журналистам представитель пресс-службы.По его словам, таким образом украинские силовики пытались не допустить, чтобы наблюдатели миссии обнаружили их военную технику в этих районах.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20220103/donbass-1766463052.html

киев

луганская народная республика

донбасс

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в мире, киев, вооруженные силы украины, луганская народная республика, донбасс, обсе, ситуация в днр и лнр