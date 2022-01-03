В ЛНР заявили об активности станций радиоэлектронной борьбы ВСУ
В ЛНР заявили, что зафиксировали работу РЭБ ВСУ у двух населенных пунктов в Донбассе
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ЛНР на крайнем блокпосте рядом с поселком Фрунзе в Луганской области
ЛУГАНСК, 3 янв - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе подконтрольного Киеву села Орехово и спорного города Золотое в зоне конфликта в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.
В ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещенного минскими договоренностями.
"В районах населенных пунктов Орехово и Золотое мобильные группы 20-го батальона РЭБ (ВС Украины – ред.) с помощью станций "Буковель-АД" осуществляли подавление сигналов каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ", - сказал журналистам представитель пресс-службы.
По его словам, таким образом украинские силовики пытались не допустить, чтобы наблюдатели миссии обнаружили их военную технику в этих районах.
Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.