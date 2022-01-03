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В ЛНР заявили об активности станций радиоэлектронной борьбы ВСУ
В ЛНР заявили об активности станций радиоэлектронной борьбы ВСУ - РИА Новости, 03.01.2022
В ЛНР заявили об активности станций радиоэлектронной борьбы ВСУ
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе... РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T11:28
2022-01-03T11:28
в мире
киев
вооруженные силы украины
луганская народная республика
донбасс
обсе
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 3 янв - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе подконтрольного Киеву села Орехово и спорного города Золотое в зоне конфликта в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.В ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещенного минскими договоренностями."В районах населенных пунктов Орехово и Золотое мобильные группы 20-го батальона РЭБ (ВС Украины – ред.) с помощью станций "Буковель-АД" осуществляли подавление сигналов каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ", - сказал журналистам представитель пресс-службы.По его словам, таким образом украинские силовики пытались не допустить, чтобы наблюдатели миссии обнаружили их военную технику в этих районах.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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в мире, киев, вооруженные силы украины, луганская народная республика, донбасс, обсе, ситуация в днр и лнр
11:28 03.01.2022
 
В ЛНР заявили об активности станций радиоэлектронной борьбы ВСУ

В ЛНР заявили, что зафиксировали работу РЭБ ВСУ у двух населенных пунктов в Донбассе

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ЛНР на крайнем блокпосте рядом с поселком Фрунзе в Луганской области
Боец Народной милиции ЛНР на крайнем блокпосте рядом с поселком Фрунзе в Луганской области - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ЛУГАНСК, 3 янв - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе подконтрольного Киеву села Орехово и спорного города Золотое в зоне конфликта в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.
В ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещенного минскими договоренностями.
Местные жители в поселке Донецкий Луганской области - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
10:27
Киев прекратил подачу воды в ЛНР с Западной фильтровальной станции
"В районах населенных пунктов Орехово и Золотое мобильные группы 20-го батальона РЭБ (ВС Украины – ред.) с помощью станций "Буковель-АД" осуществляли подавление сигналов каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ", - сказал журналистам представитель пресс-службы.
По его словам, таким образом украинские силовики пытались не допустить, чтобы наблюдатели миссии обнаружили их военную технику в этих районах.
Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
 
В миреКиевВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная РеспубликаДонбассОБСЕСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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