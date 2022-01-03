https://ria.ru/20220103/ataka-1766512054.html
Системы ПВО Саудовской Аравии отразили воздушную атаку
Системы ПВО Саудовской Аравии отразили воздушную атаку - РИА Новости, 03.01.2022
Системы ПВО Саудовской Аравии отразили воздушную атаку
Системы ПВО Саудовской Аравии отразили воздушную атаку в районе Таиф на западе страны, сообщается в заявлении министерства обороны королевства, опубликованном в РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T21:31
2022-01-03T21:31
2022-01-03T21:31
в мире
оаэ
йемен
саудовская аравия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151018/91/1510189186_0:305:5533:3417_1920x0_80_0_0_891ce6782d891fd0c2604ce64fd5e1a7.jpg
БЕЙРУТ, 3 янв - РИА Новости. Системы ПВО Саудовской Аравии отразили воздушную атаку в районе Таиф на западе страны, сообщается в заявлении министерства обороны королевства, опубликованном в эфире государственного телеканала.Саудовское министерство обороны отметило, что принимает превентивные меры для устранения угроз и защиты граждан страны.В воскресенье вечером сторонники движения "Ансар Аллах" (хуситы) захватили судно у побережья Йемена, шедшее под флагом ОАЭ. Как заявили сами повстанцы, судно имело военный груз. Официальный представитель арабской коалиции Турки аль-Малики ранее заявил, что на борту судна медицинское оборудование.
https://ria.ru/20211229/izrail-1765962043.html
оаэ
йемен
саудовская аравия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151018/91/1510189186_285:0:5246:3721_1920x0_80_0_0_88f2a3a8e972f5f9d80d15f8c60628f2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оаэ, йемен, саудовская аравия
Системы ПВО Саудовской Аравии отразили воздушную атаку
Системы ПВО Саудовской Аравии отразили воздушную атаку в районе Таиф на западе страны