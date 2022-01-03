https://ria.ru/20220103/ataka-1766512054.html

Системы ПВО Саудовской Аравии отразили воздушную атаку

Системы ПВО Саудовской Аравии отразили воздушную атаку - РИА Новости, 03.01.2022

Системы ПВО Саудовской Аравии отразили воздушную атаку

Системы ПВО Саудовской Аравии отразили воздушную атаку в районе Таиф на западе страны, сообщается в заявлении министерства обороны королевства, опубликованном в РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T21:31

2022-01-03T21:31

2022-01-03T21:31

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БЕЙРУТ, 3 янв - РИА Новости. Системы ПВО Саудовской Аравии отразили воздушную атаку в районе Таиф на западе страны, сообщается в заявлении министерства обороны королевства, опубликованном в эфире государственного телеканала.Саудовское министерство обороны отметило, что принимает превентивные меры для устранения угроз и защиты граждан страны.В воскресенье вечером сторонники движения "Ансар Аллах" (хуситы) захватили судно у побережья Йемена, шедшее под флагом ОАЭ. Как заявили сами повстанцы, судно имело военный груз. Официальный представитель арабской коалиции Турки аль-Малики ранее заявил, что на борту судна медицинское оборудование.

https://ria.ru/20211229/izrail-1765962043.html

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в мире, оаэ, йемен, саудовская аравия