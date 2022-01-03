https://ria.ru/20220103/amerikantsy-1766507869.html

После одной фразы Байдена Зеленскому американцы отказались воевать с Россией

Фраза Байдена в разговоре с Зеленским возмутила американцев - РИА Новости, 03.01.2022

После одной фразы Байдена Зеленскому американцы отказались воевать с Россией

Американских пользователей Twitter возмутило заявление президента США Джо Байдена о "российском вторжении" на Украину, произнесенное по итогам телефонного... РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T19:59

2022-01-03T19:59

2022-01-03T21:38

в мире

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Американских пользователей Twitter возмутило заявление президента США Джо Байдена о "российском вторжении" на Украину, произнесенное по итогам телефонного разговора с Владимиром Зеленским.По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, американский лидер дал четко понять украинскому коллеге, что США "ответят решительно", если Россия в дальнейшем "вторгнется на Украину".Старший продюсер телеканала MSNBC Кайл Гриффин поделился заявлением главы Белого дома со своими подписчиками в Twitter."Почему это наша проблема? Мы не мировой страж порядка", — прокомментировал публикацию один из пользователей."Наша армия не должна ввязываться в конфликт. Вместо этого лучше дипломатам работать над решением проблем, пока это возможно", — посоветовал еще один подписчик Гриффина."Мы только что вышли из одной войны. Давайте не будем слишком сильно бряцать саблями", — добавил пользователь Twitter."Я уверен, что есть другие неочевидные способы защитить Украину", — заключил другой комментатор.В последнее время киевские власти и Запад постоянно обвиняют Россию в том, что она якобы готовит вторжение на Украину. В Кремле эти обвинения неоднократно опровергали, подчеркивая, не вынашивают никаких агрессивных планов, не собираются ни на кого нападать, а перемещение войск по территории России не должно никого волновать.В ночь на 31 декабря состоялся телефонный разговор президентов России и США. По информации Кремля, Байден пригрозил "масштабными санкциями" из-за ситуации с Украиной. Владимир Путин в ответ заявил, что это было бы крупной ошибкой: в таком случае может последовать полный разрыв отношений.

https://ria.ru/20220103/bayden-1766501876.html

https://ria.ru/20211214/sanktsii-1763646160.html

https://ria.ru/20211214/stsenarii-1763592397.html

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в мире, украина, сша, джо байден, владимир зеленский, россия