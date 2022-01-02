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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
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https://ria.ru/20220102/vaktsinatsiya-1766447968.html
Лиц старше 60 лет и медперсонал вакцинируют четвертой дозой в Израиле
Лиц старше 60 лет и медперсонал вакцинируют четвертой дозой в Израиле - РИА Новости, 02.01.2022
Лиц старше 60 лет и медперсонал вакцинируют четвертой дозой в Израиле
В Израиле принято решение начать вакцинацию четвёртой дозой лиц старше 60 лет и медицинского персонала, сообщил премьер-министр Израиля Нафтали Беннет. РИА Новости, 02.01.2022
2022-01-02T23:08
2022-01-02T23:08
распространение коронавируса
в мире
вакцинация
израиль
коронавирус covid-19
нафтали беннет
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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 янв – РИА Новости. В Израиле принято решение начать вакцинацию четвёртой дозой лиц старше 60 лет и медицинского персонала, сообщил премьер-министр Израиля Нафтали Беннет.Ранее сообщалось, что Беннетт поручает подготовиться к масштабной операции по вакцинации четвёртой дозой вакцины от COVID-19 лиц в возрасте 60 лет и старше, а также медицинских работников всех возрастов.Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в Израиле 20 декабря прошлого года. Граждан страны прививают вакциной Pfizer. С 10 января вакцинированные начали получать вторую дозу. Вакцинация подростков 12-15 лет в Израиле стартовала в начале июня. На сегодняшний день более 5,91 миллиона человек получили обе дозы прививки, третью - более 4,24 миллиона.
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в мире, вакцинация, израиль, коронавирус covid-19, нафтали беннет
23:08 02.01.2022
 
Лиц старше 60 лет и медперсонал вакцинируют четвертой дозой в Израиле

Лиц старше 60 лет и медперсонал начнут вакцинировать от COVID-19 четвертой дозой в Израиле

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкШприц на фоне логотипа Pfizer
Шприц на фоне логотипа Pfizer - РИА Новости, 1920, 02.01.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Шприц на фоне логотипа Pfizer
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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 янв – РИА Новости. В Израиле принято решение начать вакцинацию четвёртой дозой лиц старше 60 лет и медицинского персонала, сообщил премьер-министр Израиля Нафтали Беннет.
"И сегодня вечером я сообщаю, что генеральный директор министерства здравоохранения профессор Нахман Аш недавно проинформировал меня и министра здравоохранения Ницана Горовица о своем решении разрешить четвертую дозы вакцины для взрослых старше 60 лет и медицинского персонала, если прошли по крайней мере 4 месяца с момента получения предыдущей прививки", - сказал Беннет в ходе пресс-конференции.
Ранее сообщалось, что Беннетт поручает подготовиться к масштабной операции по вакцинации четвёртой дозой вакцины от COVID-19 лиц в возрасте 60 лет и старше, а также медицинских работников всех возрастов.
Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в Израиле 20 декабря прошлого года. Граждан страны прививают вакциной Pfizer. С 10 января вакцинированные начали получать вторую дозу. Вакцинация подростков 12-15 лет в Израиле стартовала в начале июня. На сегодняшний день более 5,91 миллиона человек получили обе дозы прививки, третью - более 4,24 миллиона.
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Распространение коронавирусаВ миреВакцинацияИзраильКоронавирус COVID-19Нафтали Беннет
 
 
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