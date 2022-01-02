https://ria.ru/20220102/vaktsinatsiya-1766447968.html

Лиц старше 60 лет и медперсонал вакцинируют четвертой дозой в Израиле

Лиц старше 60 лет и медперсонал вакцинируют четвертой дозой в Израиле - РИА Новости, 02.01.2022

Лиц старше 60 лет и медперсонал вакцинируют четвертой дозой в Израиле

В Израиле принято решение начать вакцинацию четвёртой дозой лиц старше 60 лет и медицинского персонала, сообщил премьер-министр Израиля Нафтали Беннет. РИА Новости, 02.01.2022

2022-01-02T23:08

2022-01-02T23:08

2022-01-02T23:08

распространение коронавируса

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вакцинация

израиль

коронавирус covid-19

нафтали беннет

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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 янв – РИА Новости. В Израиле принято решение начать вакцинацию четвёртой дозой лиц старше 60 лет и медицинского персонала, сообщил премьер-министр Израиля Нафтали Беннет.Ранее сообщалось, что Беннетт поручает подготовиться к масштабной операции по вакцинации четвёртой дозой вакцины от COVID-19 лиц в возрасте 60 лет и старше, а также медицинских работников всех возрастов.Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в Израиле 20 декабря прошлого года. Граждан страны прививают вакциной Pfizer. С 10 января вакцинированные начали получать вторую дозу. Вакцинация подростков 12-15 лет в Израиле стартовала в начале июня. На сегодняшний день более 5,91 миллиона человек получили обе дозы прививки, третью - более 4,24 миллиона.

https://ria.ru/20211231/omikron-1766317843.html

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в мире, вакцинация, израиль, коронавирус covid-19, нафтали беннет