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В ООН назвали незаконным объявление в Косово россиянина персоной нон-грата
В ООН назвали незаконным объявление в Косово россиянина персоной нон-грата - РИА Новости, 02.01.2022
В ООН назвали незаконным объявление в Косово россиянина персоной нон-грата
Статус персоны нон грата неприменим к сотрудникам ООН — так официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик прокомментировал решение властей... РИА Новости, 02.01.2022
2022-01-02T02:14
2022-01-02T09:52
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ООН, 2 янв — РИА Новости. Статус персоны нон грата неприменим к сотрудникам ООН — так официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик прокомментировал решение властей самопровозглашенной республики Косово в отношении российского дипломата.Представитель генсека подчеркнул, что доктрина персоны нон грата неприменима к сотрудникам ООН и не предусмотрена в постановлении 2000/47 МООНК (о статусе, привилегиях и иммунитете СДК и МООНК и их персонала в Косово).По словам Дюжаррика, любые обеспокоенности, связанные с сотрудниками миссии ООН в Косово, следует направлять ее руководству, чтобы оно могло решить этот вопрос в соответствии со статусом, привилегиями и иммунитетом самой миссии и ее персонала."МООНК и штаб-квартира ООН принимают соответствующие меры для обеспечения безопасности сотрудника и находятся в связи с этой ситуацией в контакте с соответствующими властями", — заключил Дюжаррик.Приштина 31 декабря объявила персоной нон-грата сотрудника миссии ООН из России за якобы несовместимую с дипломатическим статусом деятельность. Российское посольство в Сербии назвало это решение провокацией, "предпринятой, дабы выслужиться перед западными менторами".Это не первый подобный случай: в октябре косовский МИД объявил персонами нон грата двух дипломатов в канцелярии российского посольства в Сербии, которые постоянно работают в Приштине. МИД тогда призвал МООНК и международные Силы для Косово обеспечить надежную безопасность и необходимые условия для полноценной работы российского персонала в Косово.Республика Косово — частично признанное государство на Балканском полуострове. Согласно Конституции Сербии, входит в состав страны как Автономный край Косово и Метохия, однако Белград фактически не контролирует большую часть региона.В 1990-х здесь развернулась война между югославской армией и албанскими вооруженными формированиями. Конфликт сопровождался массовыми репрессиями и этническими чистками: албанские сепаратисты разрушили многие памятники православной культуры. В 1999 году НАТО вмешалась в вооруженное противостояние и подвергла бомбардировкам города и военные объекты Югославии. В результате Белград был вынужден согласиться на ввод в Косово военного контингента Североатлантического альянса. Область перешла под управление ООН.В феврале 2008-го косовско-албанские структуры в Приштине в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и многие другие государства.
https://ria.ru/20211125/putin-1760725434.html
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в мире, оон, косово, россия
02:14 02.01.2022 (обновлено: 09:52 02.01.2022)
 
В ООН назвали незаконным объявление в Косово россиянина персоной нон-грата

Дюжаррик: ООН не получила уведомление, что россиянин объявлен персоной нон грата в Косово

© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 02.01.2022
© РИА Новости / Роман Махмутов
Перейти в фотобанк
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций
Читать ria.ru в
ООН, 2 янв — РИА Новости. Статус персоны нон грата неприменим к сотрудникам ООН — так официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик прокомментировал решение властей самопровозглашенной республики Косово в отношении российского дипломата.

"Нам стало известно о том, что власти Косово объявили персоной нон грата сотрудника миссии ООН в Косово (МООНК). Никакого официального уведомления от властей Косово по поводу этого объявления миссии не поступало", — сказал он.

Представитель генсека подчеркнул, что доктрина персоны нон грата неприменима к сотрудникам ООН и не предусмотрена в постановлении 2000/47 МООНК (о статусе, привилегиях и иммунитете СДК и МООНК и их персонала в Косово).
По словам Дюжаррика, любые обеспокоенности, связанные с сотрудниками миссии ООН в Косово, следует направлять ее руководству, чтобы оно могло решить этот вопрос в соответствии со статусом, привилегиями и иммунитетом самой миссии и ее персонала.
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"МООНК и штаб-квартира ООН принимают соответствующие меры для обеспечения безопасности сотрудника и находятся в связи с этой ситуацией в контакте с соответствующими властями", — заключил Дюжаррик.
Приштина 31 декабря объявила персоной нон-грата сотрудника миссии ООН из России за якобы несовместимую с дипломатическим статусом деятельность. Российское посольство в Сербии назвало это решение провокацией, "предпринятой, дабы выслужиться перед западными менторами".
Это не первый подобный случай: в октябре косовский МИД объявил персонами нон грата двух дипломатов в канцелярии российского посольства в Сербии, которые постоянно работают в Приштине. МИД тогда призвал МООНК и международные Силы для Косово обеспечить надежную безопасность и необходимые условия для полноценной работы российского персонала в Косово.
Республика Косово — частично признанное государство на Балканском полуострове. Согласно Конституции Сербии, входит в состав страны как Автономный край Косово и Метохия, однако Белград фактически не контролирует большую часть региона.
В 1990-х здесь развернулась война между югославской армией и албанскими вооруженными формированиями. Конфликт сопровождался массовыми репрессиями и этническими чистками: албанские сепаратисты разрушили многие памятники православной культуры. В 1999 году НАТО вмешалась в вооруженное противостояние и подвергла бомбардировкам города и военные объекты Югославии. В результате Белград был вынужден согласиться на ввод в Косово военного контингента Североатлантического альянса. Область перешла под управление ООН.
В феврале 2008-го косовско-албанские структуры в Приштине в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и многие другие государства.
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