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Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 02.01.2022
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Погода в Москве в воскресенье вернётся в рамки климатической нормы, температура воздуха опустится до минус 5-7 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 02.01.2022
2022-01-02T09:51
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общество
москва
новый год
евгений тишковец
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Погода в Москве в воскресенье вернётся в рамки климатической нормы, температура воздуха опустится до минус 5-7 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Первого января в Москве температура воздуха колебалась в районе нуля градусов, погода была облачной, с мокрым снегом.Как отметил синоптик, в воскресенье будет дуть северо-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду.Он добавил, что в воскресенье инициатива в атмосфере столичного региона начнёт переходить к слабовыраженному гребню антициклона, благодаря чему вероятность осадков сократится до минимума.
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общество, москва, новый год, евгений тишковец
09:51 02.01.2022 (обновлено: 11:04 02.01.2022)
 
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Синоптик Тишковец: в воскресенье в Москве ожидается до минус семи градусов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛюди на Красной площади в Москве во время снегопада
Люди на Красной площади в Москве во время снегопада - РИА Новости, 1920, 02.01.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Люди на Красной площади в Москве во время снегопада
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Погода в Москве в воскресенье вернётся в рамки климатической нормы, температура воздуха опустится до минус 5-7 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Первого января в Москве температура воздуха колебалась в районе нуля градусов, погода была облачной, с мокрым снегом.
Как отметил синоптик, в воскресенье будет дуть северо-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду.
"Северо-западные ветры будут нести к нам холодные воздушные массы, из-за чего температурный фон будет понижаться, но вернётся в рамки климатической нормы. В Москве сегодня минус 5-7 градусов, в Подмосковье от 4 до 9 мороза. Атмосферное давление будет расти и составит 745 миллиметров ртутного столба", - сказал Тишковец.
Он добавил, что в воскресенье инициатива в атмосфере столичного региона начнёт переходить к слабовыраженному гребню антициклона, благодаря чему вероятность осадков сократится до минимума.
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