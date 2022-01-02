https://ria.ru/20220102/pogoda-1766407369.html

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 02.01.2022

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Погода в Москве в воскресенье вернётся в рамки климатической нормы, температура воздуха опустится до минус 5-7 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 02.01.2022

2022-01-02T09:51

2022-01-02T09:51

2022-01-02T11:04

общество

москва

новый год

евгений тишковец

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Погода в Москве в воскресенье вернётся в рамки климатической нормы, температура воздуха опустится до минус 5-7 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Первого января в Москве температура воздуха колебалась в районе нуля градусов, погода была облачной, с мокрым снегом.Как отметил синоптик, в воскресенье будет дуть северо-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду.Он добавил, что в воскресенье инициатива в атмосфере столичного региона начнёт переходить к слабовыраженному гребню антициклона, благодаря чему вероятность осадков сократится до минимума.

https://realty.ria.ru/20211228/progulka-1765635671.html

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общество, москва, новый год, евгений тишковец