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Оружие по закону станет источником повышенной опасности
Оружие по закону станет источником повышенной опасности - РИА Новости, 02.01.2022
Оружие по закону станет источником повышенной опасности
Оружие в России в 2022 году станет источником повышенной опасности, соответствующие изменения в федеральный закон "Об оружии" вступят в силу 29 июня 2022 года. РИА Новости, 02.01.2022
2022-01-02T10:25
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оружие
россия
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Оружие в России в 2022 году станет источником повышенной опасности, соответствующие изменения в федеральный закон "Об оружии" вступят в силу 29 июня 2022 года.Ранее подобной нормы в законодательстве не было."...После слова "Оружие" дополнить словами "является источником повышенной опасности", - говорится в документе.Суть изменений и возможные последствия для владельцев оружия объяснил РИА Новости доктор юридических наук, заведующий кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ Леонид Головко. "Речь идет в первую очередь о возможных гражданско-правовых последствиях для владельцев оружия. Лицо, являющееся владельцем оружия, будет нести ответственность по сути без вины", - сказал он.В качестве примера юрист привел следующую ситуацию: человек мог передать кому-то оружие, даже на законных основаниях, и если этим оружием кому-то причинили вред, то пострадавший может подать иск в суд на владельца оружия.Возможна и иная ситуация, когда злоумышленники получили доступ к оружию не на законных основаниях, а владелец об этом не знал. "Представьте, злоумышленники вскрыли сейф с оружием, или в результате какого-то стихийного бедствия он оказался вскрыт. Оружие попало в чей-то доступ, владелец будет нести гражданскую ответственность, если ружьем или иным видом был причинен вред", - пояснил юрист. Ближайшая и понятнейшая аналогия, уточнил Головко, это автомобиль, владелец которого несет аналогичную ответственность, если его машина причинила кому-то вред.
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оружие, россия
10:25 02.01.2022 (обновлено: 11:04 02.01.2022)
 
Оружие по закону станет источником повышенной опасности

В 2022 году в соответствии с законом оружие станет источником повышенной опасности

© РИА Новости / Андрей Станавов Гражданский пистолет 'Аспид'
Гражданский пистолет 'Аспид' - РИА Новости, 1920, 02.01.2022
© РИА Новости / Андрей Станавов
Гражданский пистолет 'Аспид'
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Оружие в России в 2022 году станет источником повышенной опасности, соответствующие изменения в федеральный закон "Об оружии" вступят в силу 29 июня 2022 года.
Ранее подобной нормы в законодательстве не было.
"...После слова "Оружие" дополнить словами "является источником повышенной опасности", - говорится в документе.
Суть изменений и возможные последствия для владельцев оружия объяснил РИА Новости доктор юридических наук, заведующий кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ Леонид Головко. "Речь идет в первую очередь о возможных гражданско-правовых последствиях для владельцев оружия. Лицо, являющееся владельцем оружия, будет нести ответственность по сути без вины", - сказал он.
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В качестве примера юрист привел следующую ситуацию: человек мог передать кому-то оружие, даже на законных основаниях, и если этим оружием кому-то причинили вред, то пострадавший может подать иск в суд на владельца оружия.
Возможна и иная ситуация, когда злоумышленники получили доступ к оружию не на законных основаниях, а владелец об этом не знал. "Представьте, злоумышленники вскрыли сейф с оружием, или в результате какого-то стихийного бедствия он оказался вскрыт. Оружие попало в чей-то доступ, владелец будет нести гражданскую ответственность, если ружьем или иным видом был причинен вред", - пояснил юрист. Ближайшая и понятнейшая аналогия, уточнил Головко, это автомобиль, владелец которого несет аналогичную ответственность, если его машина причинила кому-то вред.
 
ОружиеРоссия
 
 
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