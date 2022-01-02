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После ДТП под Рязанью ЛДПР предложит запретить ночные автобусные перевозки

После ДТП под Рязанью ЛДПР предложит запретить ночные автобусные перевозки - РИА Новости, 02.01.2022

После ДТП под Рязанью ЛДПР предложит запретить ночные автобусные перевозки

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что партия снова предложит законопроект о запрете ночных перевозок людей автобусами после ДТП с гибелью пассажиров под... РИА Новости, 02.01.2022

2022-01-02T13:54

2022-01-02T13:54

2022-01-02T13:54

происшествия

рязанская область

рязань

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лдпр

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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что партия снова предложит законопроект о запрете ночных перевозок людей автобусами после ДТП с гибелью пассажиров под Рязанью.Рейсовый автобус Москва - Астрахань с пассажирами утром в воскресенье въехал в опору железнодорожного моста в Рязанской области, по предварительным данным, погибли пять человек, в том числе водитель, 21 пострадал. Заведены уголовные дела о нарушении правил дорожного движения и предоставлении небезопасных услуг. В прокуратуре отмечали, что водитель мог уснуть за рулем. На сайте МВД Медиа указывалось, что водитель мог находиться за рулем переутомленным."Под Рязанью разбился автобус, пятеро погибли. И опять это ночной автобус. Всё случилось примерно в 5 часов утра, и, наверняка, водитель заснул или его клонило в сон. Поэтому ЛДПР будет в очередной раз предлагать законопроект о запрете ночных перевозок людей автобусами", - написал Жириновский в своем аккаунте в мессенджере Telegram.

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