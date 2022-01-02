https://ria.ru/20220102/ldpr-1766419733.html
После ДТП под Рязанью ЛДПР предложит запретить ночные автобусные перевозки
После ДТП под Рязанью ЛДПР предложит запретить ночные автобусные перевозки - РИА Новости, 02.01.2022
После ДТП под Рязанью ЛДПР предложит запретить ночные автобусные перевозки
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что партия снова предложит законопроект о запрете ночных перевозок людей автобусами после ДТП с гибелью пассажиров под... РИА Новости, 02.01.2022
2022-01-02T13:54
2022-01-02T13:54
2022-01-02T13:54
происшествия
рязанская область
рязань
москва
владимир жириновский
лдпр
авто
telegram (приложение)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1750926758_0:192:3299:2048_1920x0_80_0_0_e84ed473bb09168e534f3803331d1480.jpg
МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что партия снова предложит законопроект о запрете ночных перевозок людей автобусами после ДТП с гибелью пассажиров под Рязанью.Рейсовый автобус Москва - Астрахань с пассажирами утром в воскресенье въехал в опору железнодорожного моста в Рязанской области, по предварительным данным, погибли пять человек, в том числе водитель, 21 пострадал. Заведены уголовные дела о нарушении правил дорожного движения и предоставлении небезопасных услуг. В прокуратуре отмечали, что водитель мог уснуть за рулем. На сайте МВД Медиа указывалось, что водитель мог находиться за рулем переутомленным."Под Рязанью разбился автобус, пятеро погибли. И опять это ночной автобус. Всё случилось примерно в 5 часов утра, и, наверняка, водитель заснул или его клонило в сон. Поэтому ЛДПР будет в очередной раз предлагать законопроект о запрете ночных перевозок людей автобусами", - написал Жириновский в своем аккаунте в мессенджере Telegram.
рязанская область
рязань
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1750926758_462:0:3193:2048_1920x0_80_0_0_e0ecc52fbc2105980b3dfbdd23d8fc67.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, рязанская область, рязань, москва, владимир жириновский, лдпр, авто, telegram (приложение)
После ДТП под Рязанью ЛДПР предложит запретить ночные автобусные перевозки
Лидер ЛДПР Жириновский заявил, что партия предложит запретить ночные автобусные перевозки