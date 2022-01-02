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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220102/koronavirus-1766432484.html
В Латвии возбудили более 50 дел из-за фиктивной вакцинации от COVID-19
В Латвии возбудили более 50 дел из-за фиктивной вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 02.01.2022
В Латвии возбудили более 50 дел из-за фиктивной вакцинации от COVID-19
Более 50 уголовных дел возбуждено в Латвии в связи с подозрением о фиктивной вакцинации от коронавирусной инфекции, говорится в пресс-релизе Государственной... РИА Новости, 02.01.2022
2022-01-02T17:14
2022-01-02T17:26
распространение коронавируса
общество
латвия
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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РИГА, 2 янв – РИА Новости. Более 50 уголовных дел возбуждено в Латвии в связи с подозрением о фиктивной вакцинации от коронавирусной инфекции, говорится в пресс-релизе Государственной полиции республики."В делопроизводстве Государственной полиции в настоящее время находятся 52 уголовных процесса о возможной фиктивной вакцинации, а также начато 76 проверок, связанных с фиктивной вакцинацией и подделкой сертификатов", - сообщается в релизе.В получении сертификатов COVID-19 без вакцинации в целом подозреваются несколько сотен человек.
https://ria.ru/20211227/vaktsinatsiya-1765595033.html
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общество, латвия, здоровье - общество, коронавирус covid-19
17:14 02.01.2022 (обновлено: 17:26 02.01.2022)
 
В Латвии возбудили более 50 дел из-за фиктивной вакцинации от COVID-19

Более 50 уголовных дел возбудили в Латвии из-за фиктивной вакцинации от COVID-19

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руке шприц с вакциной от COVID-19
Медицинский работник держит в руке шприц с вакциной от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 02.01.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медицинский работник держит в руке шприц с вакциной от COVID-19
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РИГА, 2 янв – РИА Новости. Более 50 уголовных дел возбуждено в Латвии в связи с подозрением о фиктивной вакцинации от коронавирусной инфекции, говорится в пресс-релизе Государственной полиции республики.
"В делопроизводстве Государственной полиции в настоящее время находятся 52 уголовных процесса о возможной фиктивной вакцинации, а также начато 76 проверок, связанных с фиктивной вакцинацией и подделкой сертификатов", - сообщается в релизе.
В получении сертификатов COVID-19 без вакцинации в целом подозреваются несколько сотен человек.
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