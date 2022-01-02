https://ria.ru/20220102/koronavirus-1766432484.html

В Латвии возбудили более 50 дел из-за фиктивной вакцинации от COVID-19

В Латвии возбудили более 50 дел из-за фиктивной вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 02.01.2022

В Латвии возбудили более 50 дел из-за фиктивной вакцинации от COVID-19

Более 50 уголовных дел возбуждено в Латвии в связи с подозрением о фиктивной вакцинации от коронавирусной инфекции, говорится в пресс-релизе Государственной... РИА Новости, 02.01.2022

2022-01-02T17:14

2022-01-02T17:14

2022-01-02T17:26

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РИГА, 2 янв – РИА Новости. Более 50 уголовных дел возбуждено в Латвии в связи с подозрением о фиктивной вакцинации от коронавирусной инфекции, говорится в пресс-релизе Государственной полиции республики."В делопроизводстве Государственной полиции в настоящее время находятся 52 уголовных процесса о возможной фиктивной вакцинации, а также начато 76 проверок, связанных с фиктивной вакцинацией и подделкой сертификатов", - сообщается в релизе.В получении сертификатов COVID-19 без вакцинации в целом подозреваются несколько сотен человек.

https://ria.ru/20211227/vaktsinatsiya-1765595033.html

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общество, латвия, здоровье - общество, коронавирус covid-19