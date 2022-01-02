https://ria.ru/20220102/koronavirus-1766414363.html

В России за сутки выписали 26 976 переболевших COVID-19

В России за сутки выписали 26 976 переболевших COVID-19 - РИА Новости, 02.01.2022

В России за сутки выписали 26 976 переболевших COVID-19

За сутки в России выписаны 26 976 человек после COVID-19, за все время выздоровели 9 524 039 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 02.01.2022

2022-01-02T11:58

2022-01-02T11:58

2022-01-02T12:02

распространение коронавируса

общество

иркутская область

самарская область

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. За сутки в России выписаны 26 976 человек после COVID-19, за все время выздоровели 9 524 039 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 26 976 человек… За весь период выписано по выздоровлении по России – 9 524 039", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки выписано 2232 человека, в Иркутской области - 1829, в Самарской области - 1376.

https://ria.ru/20220102/koronavirus-1766413979.html

иркутская область

самарская область

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