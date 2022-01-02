https://ria.ru/20220102/koronavirus-1766414092.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 02.01.2022

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Нулевой темп прироста COVID-19 зарегистрирован в Чукотском автономном округе, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 02.01.2022

2022-01-02T11:53

2022-01-02T11:53

2022-01-02T12:03

распространение коронавируса

республика тыва

республика калмыкия

чукотский автономный округ

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Нулевой темп прироста COVID-19 зарегистрирован в Чукотском автономном округе, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ - 0%; 2. Республика Тыва - 0,03%; 3. Республика Калмыкия - 0,04%", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220102/koronavirus-1766413979.html

республика тыва

республика калмыкия

чукотский автономный округ

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