https://ria.ru/20220102/koronavirus-1766414092.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 02.01.2022
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Нулевой темп прироста COVID-19 зарегистрирован в Чукотском автономном округе, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 02.01.2022
2022-01-02T11:53
2022-01-02T11:53
2022-01-02T12:03
распространение коронавируса
республика тыва
республика калмыкия
чукотский автономный округ
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Нулевой темп прироста COVID-19 зарегистрирован в Чукотском автономном округе, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ - 0%; 2. Республика Тыва - 0,03%; 3. Республика Калмыкия - 0,04%", - говорится в сообщении.
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республика тыва
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республика тыва, республика калмыкия, чукотский автономный округ, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:53 02.01.2022 (обновлено: 12:03 02.01.2022)
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьшие темпы прироста случаев COVID-19 зафиксировали на Чукотке и в Туве