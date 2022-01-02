Юрист рассказал, когда стоит усомниться в дееспособности участника сделки
Юрист Радченко рекомендовал следить за дееспособностью участников сделки
Девушка подписывает документы
МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Согласно законодательству, заключенная с лицом, считающимся недееспособным, сделка может быть признана незаконной и ничтожной – даже если другая сторона не подозревала о статусе контрагента. Чтобы избежать подобного результата, необходимо внимательно следить за поведением другой стороны, установить контакт и следить за попытками третьих лиц оказать влияние на ход заключения сделки. Однако и такие меры не могут гарантировать отсутствие "подводных камней" на 100%, пояснил агентству "Прайм" глава комиссии Федеральной нотариальной палаты по методической работе Илья Радченко.
"Человек может быть признан недееспособным в судебном порядке из-за серьезного психического заболевания или пагубных пристрастий. Проверить наличие судебного решения по дееспособности можно в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), но данный источник не является исчерпывающим. Что касается справок из психоневрологического диспансера или от участкового врача, участники сделки могут запросить их друг у друга. Но ни вторая сторона, ни нотариус не имеют права настаивать или получать подобную информацию за другого человека", - пояснил он.
Может быть и такое, что участник сделки дееспособен в целом, но в конкретной ситуации он не понимает происходящего и не осознает возможных последствий. Человек показывает явные признаки недееспособности, его создание искажено под действием психотропных веществ или на него оказывают давление третьи лица, он может путаться в мыслях из-за проблем со здоровьем или незнания законодательства.