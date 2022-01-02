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Когда стоит усомниться в дееспособности участника сделки

Юрист рассказал, когда стоит усомниться в дееспособности участника сделки - РИА Новости, 02.01.2022

Когда стоит усомниться в дееспособности участника сделки

Согласно законодательству, заключенная с лицом, считающимся недееспособным, сделка может быть признана незаконной и ничтожной – даже если другая сторона не... РИА Новости, 02.01.2022

2022-01-02T03:18

2022-01-02T03:18

2022-01-02T03:18

общество

федеральная нотариальная палата

россия

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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Согласно законодательству, заключенная с лицом, считающимся недееспособным, сделка может быть признана незаконной и ничтожной – даже если другая сторона не подозревала о статусе контрагента. Чтобы избежать подобного результата, необходимо внимательно следить за поведением другой стороны, установить контакт и следить за попытками третьих лиц оказать влияние на ход заключения сделки. Однако и такие меры не могут гарантировать отсутствие "подводных камней" на 100%, пояснил агентству "Прайм" глава комиссии Федеральной нотариальной палаты по методической работе Илья Радченко.Может быть и такое, что участник сделки дееспособен в целом, но в конкретной ситуации он не понимает происходящего и не осознает возможных последствий. Человек показывает явные признаки недееспособности, его создание искажено под действием психотропных веществ или на него оказывают давление третьи лица, он может путаться в мыслях из-за проблем со здоровьем или незнания законодательства.

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общество, федеральная нотариальная палата, россия