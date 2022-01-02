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Стоит ли бояться летящего к Земле астероида Апофис
Астроном оценил вероятность столкновения с Землей астероида Апофис - РИА Новости, 02.01.2022
Стоит ли бояться летящего к Земле астероида Апофис
Астероид Апофис пролетит весной 2029 года в районе орбиты геостационарных спутников, однако с Землей не столкнется. Об этом в интервью телеканалу "Звезда"... РИА Новости, 02.01.2022
2022-01-02T11:11
2022-01-02T11:11
2022-01-02T12:41
космос - риа наука
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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Астероид Апофис пролетит весной 2029 года в районе орбиты геостационарных спутников, однако с Землей не столкнется. Об этом в интервью телеканалу "Звезда" рассказал сотрудник отдела изучения Галактики и переменных звезд Государственного астрономического института имени П.К.Штернберга Денис Денисенко.По словам астронома, небесное тело открыли в 2004 году и уже тогда исключили возможность его падения на Землю, как минимум, в XXI веке.Он также призвал воспринимать данные о разрушительных последствиях падения астероида, как проективный сценарий развития событий."…Потенциальный – значит, что когда-то, возможно, может быть, когда-нибудь он столкнется с Землей, но не в этой жизни, что называется. В XXI веке его столкновение с нашей планетой исключено", – заключил специалист.Ранее ВНИИ ГОЧС (входит в структуру МЧС) предупредил о приближении к Земле весной 2029 года опасного астероида Апофис диаметром почти 400 метров и весом около 30 миллионов тонн. По информации ведомства, в случае столкновения с планетой высвободившаяся энергия составит 1717 мегатонн, что в 30 раз больше, чем при взрыве самой мощной в мире советской термоядерной бомбы, испытанной в 1961 году.
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космос - риа наука
11:11 02.01.2022 (обновлено: 12:41 02.01.2022)
Астроном оценил вероятность столкновения с Землей астероида Апофис
Астроном Денисенко исключил столкновение астероида Апофис с Землей в 2029 году
МОСКВА, 2 янв – РИА Новости.
Астероид Апофис пролетит весной 2029 года в районе орбиты геостационарных спутников, однако с Землей
не столкнется. Об этом в интервью телеканалу "Звезда"
рассказал сотрудник отдела изучения Галактики и переменных звезд Государственного астрономического института имени П.К.Штернберга Денис Денисенко.
По словам астронома, небесное тело открыли в 2004 году и уже тогда исключили возможность его падения на Землю, как минимум, в XXI веке.
"Ни в 2029, ни в 2036 году он с планетой точно не столкнется", – пояснил эксперт.
Он также призвал воспринимать данные о разрушительных последствиях падения астероида, как проективный сценарий развития событий.
"…Потенциальный – значит, что когда-то, возможно, может быть, когда-нибудь он столкнется с Землей, но не в этой жизни, что называется. В XXI веке его столкновение с нашей планетой исключено", – заключил специалист.
Ранее ВНИИ ГОЧС
(входит в структуру МЧС
) предупредил о приближении к Земле весной 2029 года опасного астероида Апофис диаметром почти 400 метров и весом около 30 миллионов тонн. По информации ведомства, в случае столкновения с планетой высвободившаяся энергия составит 1717 мегатонн, что в 30 раз больше, чем при взрыве самой мощной в мире советской термоядерной бомбы, испытанной в 1961 году.