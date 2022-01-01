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В Москве в новогодние праздники открылись пять бесплатных выставок

В Москве в новогодние праздники открылись пять бесплатных выставок - РИА Новости, 01.01.2022

В Москве в новогодние праздники открылись пять бесплатных выставок

Первая персональная выставка представителя новейшего китайского искусства Джингге Донга в Москве, шведская инсталляция с настоящей детской площадкой, выставка... РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T11:43

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Первая персональная выставка представителя новейшего китайского искусства Джингге Донга в Москве, шведская инсталляция с настоящей детской площадкой, выставка работ студии шелкографии из частного собрания, преображенная художественным взором реальность и ранние работы Анатолия Зверева — РИА Новости представляет пять бесплатных московских выставок на январские праздники.Человек, поливающий деревоInArt Gallery в центре современного искусства "Винзавод" представляет бесплатную выставку работ молодого художника Александра Бирука "Человек, поливающий дерево", которая продлится до 20 января.Бирук занимается живописью уже 15 лет, вкладывая в свои работы миссию преображать данную нам реальность. Работы изобилуют яркими цветами, возвращающими зрителя во времена фовистов — Анри Матисса, Андре Дерена, Жоржа Брака. Как признается сам художник, его задача — не создать мир, в который хочется погрузиться, а дополнить мир, в котором мы живем, радостью и легкостью."Для меня критически важно подчеркнуть главенство реального над мыслимым. Поставить "реальное" на первый план, а "мыслимое" — на второй. Я бы не хотел создать какой-то мир где-то там, в который можно погрузиться. Мне важно преобразить именно "нашу" реальность, создать реальную вещь, украшающую и дополняющую "нашу" реальность", — приводят слова Бирука в аннотации к выставке на сайте галереи.В экспозицию вошли 15 живописных работ художника в жанре абстракционизма, и к каждой из них он подготовил небольшие тексты-пояснения, которые можно прочитать на сайте галереи или в самом пространстве.Теле-трамплин: от детского телевидения к современному искусству и литературеВ центре творческих индустрий "Фабрика" до 27 февраля проходит коллективная выставка шведских художников и писателей, организованная при поддержке посольства Швеции в России и посвященная изучению контента для детей со всего мира. Для ее создания авторы изучили 11 международных телепрограмм для детей, которые создавались в 1960-1980-е годы и тогда же транслировались на шведском телевидении."На детском телевидении Швеции смешивались разнообразные культурные и политические отсылки, соединялись обе стороны "железного занавеса", встречались нейтральные страны и страны неприсоединения. Телевидение стало частью коллективных детских воспоминаний для тех, кто рос в самых разных частях света. Этот период также примечателен тем, что именно тогда был брошен вызов традиционной логике "публика = граждане одного государства" и на экранах стали появляться международные проекты", — объясняется культурный контекст и идея выставки на сайте пространства.В числе экспозиции — игровая площадка, созданная по мотивам югославского мультсериала "Профессор Бальтазар", серия саамских барабанов со ссылкой на китайский детский фильм "Король обезьян", а также инсталляция — канал на YouTube, где девочки-подростки снимают свою повседневную жизнь. Сама выставка исследует такие темы, как "сила мифа, работа памяти, невербальная коммуникация, цензура, стойкость культуры, двойственность милого и очаровательного".Среди изученных программ, отсылки к которым зрители увидят на выставке, — "Чебурашка и крокодил Гена" (СССР), "Улица Сезам" (США), "Крот" (Чехословакия), "Песочный человечек" (ГДР), "Профессор Бальтазар" (Югославия), "Газета басен" (Нидерланды), "Сунь Укун: Переполох в небесных чертогах" (Китай), "Жил-был… человек" (Франция), "Пеппи Длинныйчулок", "Потерянный в блинчике" и "Девочки бунтуют" (Швеция).Собиратели. Коллекция Евгения СеменоваГрупповая выставка избранных графических произведений из частного собрания, напечатанных в Московской студии шелкографии — первой в СССР, а затем и в России студии шелкографии, включает в себя произведения Павла Пепперштейна, Александра Виноградова, Сергея Шутова, Игоря Макаревича и других. Выставка проходит в галерее FineArt и продлится до 30 января."Искусство графики остается универсальным языком и базой для всех видов пластических искусств и большинства течений изобразительного искусства. Графические произведения носят более интимный характер, в них часто больше непреднамеренности, легкости, больше самого художника как он есть", — говорится в аннотации к выставке на сайте галереи.Избранная коллекция Евгения Семенова, который также является художником-концептуалистом и членом Российской академии художеств, объединила концептуальные и ироничные работы авторов, смешивающих в своем творчестве символы современности и классики. Работы Семенова также вошли в экспозицию.Далекое близкоеПервая в России персональная выставка художника Джингге Донга, который переосмысляет новейшее китайское искусство в контексте западных техник, проходит в галерее Triangle Gallery до 22 января."На первый взгляд, художник движется в русле новейшего китайского искусства — яркая визуальность, техническое мастерство, постоянный диалог-спор с традицией. В то же время Донг прекрасно обучен "традиционной" европейской живописи и давно интегрирован в западный контекст. Вечная дуальность Восток — Запад в данном случае скорее баланс. Так художнику удалось избежать крайностей — того, что профессионалы маркируют как "китайщина": вычурной эффектности, китча, тиражирования себя даже в нетиражной технике", — объясняют стиль работы художника в аннотации к выставке на сайте галереи.Небольшая экспозиция включает в себя более десяти работ, разграничивающих фигуративную и абстрактную живопись. Работы Донга приоткрывают сознание зрителя, как бы погружая его в состояние между бодрствованием и сном благодаря плавным, почти призрачным сюжетам. Посыл художника в том, что "настоящее, обрывки воспоминаний и фантазий призрачны и отчетливы в равной мере".Анатолий Зверев. Здесь должен быть лесАбстрактные работы конца 1950-х, портреты и пейзажи 1960-х и некоторые вещи из 1970-х — коллекция ранних работ Анатолия Зверева из собрания крупнейшего коллекционера русского авангарда Георгия Костаки представляет галерея "Веллум". Экспозиция исследует понятие "второго русского авангарда" и связь работ Зверева с творениями других художников жанра — таких как Василий Кандинский или Любовь Попова. Выставка открыта для посетителей до 30 января."Очевидцы и друзья Зверева вспоминают, что эти вещи он делал, глядя на работы Любови Поповой, Василия Кандинского и других столпов первого авангарда, которые находились в собрании Костаки. Именно так можно почти хрестоматийно проследить и подтвердить справедливость определения "второй русский авангард". Видно, откуда растут корни русского неофициального искусства второй половины XX века. И как "квадратики" и синяя луна Любови Поповой вольно цитируются в 1957-1958 годах Анатолием Тимофеевичем Зверевым. Таким образом, связь поколений художников становится неразрывной", — приводятся слова куратора выставки Людмилы Агафоновой в аннотации на сайте галереи.В число экспонатов впервые в отечественном арт-пространстве войдут два парных портрета авторства Зверева — это изображения Георгия Костаки и его супруги Зинаиды Костаки из частного собрания Агафоновой.

https://ria.ru/20211230/muzei-1766148135.html

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общество, югославия, франция, youtube, винзавод, анри матисс, российская академия художеств, василий кандинский, новости культуры, россия, культура