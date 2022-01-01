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Британии грозит самый высокий с 1996 года уровень "топливной бедности"
Британии грозит самый высокий с 1996 года уровень "топливной бедности" - РИА Новости, 01.01.2022
Британии грозит самый высокий с 1996 года уровень "топливной бедности"
Число британских домохозяйств, не способных оплачивать счета за электроэнергию, грозит к весне достичь рекордного уровня, если правительство страны не примет... РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T22:49
2022-01-01T22:51
в мире
великобритания
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ЛОНДОН, 1 янв - РИА Новости. Число британских домохозяйств, не способных оплачивать счета за электроэнергию, грозит к весне достичь рекордного уровня, если правительство страны не примет мер для смягчения рекордного повышения счетов за электроэнергию, пишет издание Observer со ссылкой на благотворительную организацию National Energy Action, которая занимается проблемами топливной бедности.Согласно изданию, около четырех миллионов домохозяйств в Британии уже были затронуты топливной бедностью еще до того, как всплеск цен на мировом энергетическом рынке вызвал в октябре повышение тарифов на электроэнергию.Однако в National Energy Action предупредили, что из-за очередного повышения цен топливная бедность в сравнении с показателем 2021 года может затронуть еще два миллиона домохозяйств, в результате чего общее число этих домохозяйств достигнет отметки в шесть миллионов.Отмечается, что это будет "самый высокий уровень топливной бедности" в Великобритании с 1996 года.Исполнительный директор National Energy Action Адам Скорер заявил изданию, что число домохозяйств, затронутых топливной бедностью, в апреле "взлетит до небес".
https://ria.ru/20211015/krizis-1754696269.html
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в мире, великобритания
22:49 01.01.2022 (обновлено: 22:51 01.01.2022)
 
Британии грозит самый высокий с 1996 года уровень "топливной бедности"

Observer: "топливная бедность" грозит затронуть рекордное число домохозяйств в Британии

© Pixabay / Pixabay/GregMontaniФасад дома в Великобритании
Фасад дома в Великобритании - РИА Новости, 1920, 01.01.2022
© Pixabay / Pixabay/GregMontani
Фасад дома в Великобритании
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 1 янв - РИА Новости. Число британских домохозяйств, не способных оплачивать счета за электроэнергию, грозит к весне достичь рекордного уровня, если правительство страны не примет мер для смягчения рекордного повышения счетов за электроэнергию, пишет издание Observer со ссылкой на благотворительную организацию National Energy Action, которая занимается проблемами топливной бедности.
Согласно изданию, около четырех миллионов домохозяйств в Британии уже были затронуты топливной бедностью еще до того, как всплеск цен на мировом энергетическом рынке вызвал в октябре повышение тарифов на электроэнергию.
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Однако в National Energy Action предупредили, что из-за очередного повышения цен топливная бедность в сравнении с показателем 2021 года может затронуть еще два миллиона домохозяйств, в результате чего общее число этих домохозяйств достигнет отметки в шесть миллионов.
Отмечается, что это будет "самый высокий уровень топливной бедности" в Великобритании с 1996 года.
Исполнительный директор National Energy Action Адам Скорер заявил изданию, что число домохозяйств, затронутых топливной бедностью, в апреле "взлетит до небес".
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