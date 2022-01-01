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Росгвардия начала формировать электронные реестры разрешений на оружие
Росгвардия начала формировать электронные реестры разрешений на оружие - РИА Новости, 01.01.2022
Росгвардия начала формировать электронные реестры разрешений на оружие
Росгвардия начнет вести электронный учет лицензий и разрешений на гражданское и служебное оружие - соответствующие изменения в федеральный закон "Об оружии"... РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T06:41
2022-01-01T06:41
2022-01-01T09:24
общество
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Росгвардия начнет вести электронный учет лицензий и разрешений на гражданское и служебное оружие - соответствующие изменения в федеральный закон "Об оружии" вступили в силу 1 января 2022 года."В целях осуществления учета и контроля за оборотом гражданского и служебного оружия на территории Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере оборота оружия, формируются и ведутся в электронном виде реестры лицензий и разрешений", - говорится в документе.В нем уточняется, что эти реестры включат в себя сведения о выданных лицензиях и разрешениях на оружие. В том числе имена граждан и названия фирм, получивших лицензии, их паспортные или регистрационные данные; наименование органа, выдавшего лицензию, основания для ее выдачи, а также ряд других установленных законом сведений.
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общество, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
06:41 01.01.2022 (обновлено: 09:24 01.01.2022)
Росгвардия начала формировать электронные реестры разрешений на оружие
Росгвардия с 1 января начала формировать электронные реестры разрешений на оружие