https://ria.ru/20220101/reestry-1766342981.html

Росгвардия начала формировать электронные реестры разрешений на оружие

Росгвардия начала формировать электронные реестры разрешений на оружие - РИА Новости, 01.01.2022

Росгвардия начала формировать электронные реестры разрешений на оружие

Росгвардия начнет вести электронный учет лицензий и разрешений на гражданское и служебное оружие - соответствующие изменения в федеральный закон "Об оружии"... РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T06:41

2022-01-01T06:41

2022-01-01T09:24

общество

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

россия

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Росгвардия начнет вести электронный учет лицензий и разрешений на гражданское и служебное оружие - соответствующие изменения в федеральный закон "Об оружии" вступили в силу 1 января 2022 года."В целях осуществления учета и контроля за оборотом гражданского и служебного оружия на территории Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере оборота оружия, формируются и ведутся в электронном виде реестры лицензий и разрешений", - говорится в документе.В нем уточняется, что эти реестры включат в себя сведения о выданных лицензиях и разрешениях на оружие. В том числе имена граждан и названия фирм, получивших лицензии, их паспортные или регистрационные данные; наименование органа, выдавшего лицензию, основания для ее выдачи, а также ряд других установленных законом сведений.

https://ria.ru/20220101/oruzhie-1766342365.html

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общество, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия