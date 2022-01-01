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Выпущенные из сектора Газа ракеты упали у Тель-Авива, заявили в Израиле
Выпущенные из сектора Газа ракеты упали у Тель-Авива, заявили в Израиле - РИА Новости, 01.01.2022
Выпущенные из сектора Газа ракеты упали у Тель-Авива, заявили в Израиле
Израильская армия засекла пуск двух ракет из сектора Газа в сторону моря, снаряды упали у побережья Тель-Авива, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T12:30
2022-01-01T12:30
в мире
израиль
тель-авив
сектор газа
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 янв – РИА Новости. Израильская армия засекла пуск двух ракет из сектора Газа в сторону моря, снаряды упали у побережья Тель-Авива, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ."Этим утром были обнаружены два ракетных запуска из сектора Газа в сторону Средиземного моря. Ракеты упали у побережья Тель-Авива", - говорится в сообщении военных.Армия отмечает, что согласно существующему протоколу сирены воздушной тревоги не активировались и перехват не производился.
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в мире, израиль, тель-авив, сектор газа
12:30 01.01.2022
 
Выпущенные из сектора Газа ракеты упали у Тель-Авива, заявили в Израиле

ЦАХАЛ: выпущенные из сектора Газа ракеты упали у побережья Тель-Авива

© AP Photo / Majdi MohammedИзраильские военнослужащие во время операции по поиску палестинских боевиков в деревне Акраба недалеко от города Наблус
Израильские военнослужащие во время операции по поиску палестинских боевиков в деревне Акраба недалеко от города Наблус - РИА Новости, 1920, 01.01.2022
© AP Photo / Majdi Mohammed
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 1 янв – РИА Новости. Израильская армия засекла пуск двух ракет из сектора Газа в сторону моря, снаряды упали у побережья Тель-Авива, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.
"Этим утром были обнаружены два ракетных запуска из сектора Газа в сторону Средиземного моря. Ракеты упали у побережья Тель-Авива", - говорится в сообщении военных.
Армия отмечает, что согласно существующему протоколу сирены воздушной тревоги не активировались и перехват не производился.
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В миреИзраильТель-АвивСектор Газа
 
 
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