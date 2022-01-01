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Выпущенные из сектора Газа ракеты упали у Тель-Авива, заявили в Израиле

Выпущенные из сектора Газа ракеты упали у Тель-Авива, заявили в Израиле - РИА Новости, 01.01.2022

Выпущенные из сектора Газа ракеты упали у Тель-Авива, заявили в Израиле

Израильская армия засекла пуск двух ракет из сектора Газа в сторону моря, снаряды упали у побережья Тель-Авива, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T12:30

2022-01-01T12:30

2022-01-01T12:30

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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 янв – РИА Новости. Израильская армия засекла пуск двух ракет из сектора Газа в сторону моря, снаряды упали у побережья Тель-Авива, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ."Этим утром были обнаружены два ракетных запуска из сектора Газа в сторону Средиземного моря. Ракеты упали у побережья Тель-Авива", - говорится в сообщении военных.Армия отмечает, что согласно существующему протоколу сирены воздушной тревоги не активировались и перехват не производился.

https://ria.ru/20211228/posadka-1765916001.html

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в мире, израиль, тель-авив, сектор газа