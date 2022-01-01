https://ria.ru/20220101/pozhelaniya-1766337586.html

Как сделать так, чтобы новогодние пожелания сбылись

Как сделать так, чтобы новогодние пожелания сбылись - РИА Новости, 01.01.2022

Как сделать так, чтобы новогодние пожелания сбылись

Перед Новым годом принято загадывать желания и готовить планы по изменению жизни. Есть несколько важных правил, как обновить свою жизнь. О них рассказывает... РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T03:18

2022-01-01T03:18

2022-01-01T03:18

новый год — 2022

общество

новый год

анна стори

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МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Перед Новым годом принято загадывать желания и готовить планы по изменению жизни. Есть несколько важных правил, как обновить свою жизнь. О них рассказывает агентству "Прайм" психотерапевт Анна Стори.По ее мнению, самое сложное - определиться с тем, чего вы хотите.Определившись с желаниями, можно начинать составлять план по их реализации.“Очень важно разделить планы грандиозных свершений на небольшие конкретные шаги - иначе ваша новая жизнь так и останется недоступной фантазией”, - сказала она.При составлении списка нужно внимательно наблюдать за своим “Внутренним Критиком” - негативным голосом, который является причиной нереализованных планов.Фразы вроде: "У тебя такое никогда не получится, даже не пытайся!" или "Ишь, на что замахнулся” рекомендуется записывать в отдельный блокнот. Чем лучше вы узнаете своего “Критика”, тем легче будет с ним справляться, убеждена специалист. Это и есть ключ к новой жизни в наступающем году.

https://ria.ru/20211230/novyy_god-1766229613.html

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2022

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общество, новый год, анна стори