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Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
Новый год — 2022
https://ria.ru/20220101/pozhelaniya-1766337586.html
Как сделать так, чтобы новогодние пожелания сбылись
Как сделать так, чтобы новогодние пожелания сбылись - РИА Новости, 01.01.2022
Как сделать так, чтобы новогодние пожелания сбылись
Перед Новым годом принято загадывать желания и готовить планы по изменению жизни. Есть несколько важных правил, как обновить свою жизнь. О них рассказывает... РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T03:18
2022-01-01T03:18
новый год — 2022
общество
новый год
анна стори
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МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Перед Новым годом принято загадывать желания и готовить планы по изменению жизни. Есть несколько важных правил, как обновить свою жизнь. О них рассказывает агентству "Прайм" психотерапевт Анна Стори.По ее мнению, самое сложное - определиться с тем, чего вы хотите.Определившись с желаниями, можно начинать составлять план по их реализации.“Очень важно разделить планы грандиозных свершений на небольшие конкретные шаги - иначе ваша новая жизнь так и останется недоступной фантазией”, - сказала она.При составлении списка нужно внимательно наблюдать за своим “Внутренним Критиком” - негативным голосом, который является причиной нереализованных планов.Фразы вроде: "У тебя такое никогда не получится, даже не пытайся!" или "Ишь, на что замахнулся” рекомендуется записывать в отдельный блокнот. Чем лучше вы узнаете своего “Критика”, тем легче будет с ним справляться, убеждена специалист. Это и есть ключ к новой жизни в наступающем году.
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общество, новый год, анна стори
03:18 01.01.2022
 
Как сделать так, чтобы новогодние пожелания сбылись

Психотерапевт Стори посоветовала определиться с новогодними пожеланиями, чтобы они сбылись

© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанкНовогодняя елка
Новогодняя елка - РИА Новости, 1920, 01.01.2022
© РИА Новости / Андрей Сорокин
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Новогодняя елка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Перед Новым годом принято загадывать желания и готовить планы по изменению жизни. Есть несколько важных правил, как обновить свою жизнь. О них рассказывает агентству "Прайм" психотерапевт Анна Стори.
По ее мнению, самое сложное - определиться с тем, чего вы хотите.
"Чтобы понять, чего вам действительно хочется (а не положено хотеть, или друзья советуют), желательно на время отключить логическое мышление, чтобы добраться до глубин вашего подсознания”, - поясняет Стори.
Определившись с желаниями, можно начинать составлять план по их реализации.
“Очень важно разделить планы грандиозных свершений на небольшие конкретные шаги - иначе ваша новая жизнь так и останется недоступной фантазией”, - сказала она.
При составлении списка нужно внимательно наблюдать за своим “Внутренним Критиком” - негативным голосом, который является причиной нереализованных планов.
Фразы вроде: "У тебя такое никогда не получится, даже не пытайся!" или "Ишь, на что замахнулся” рекомендуется записывать в отдельный блокнот. Чем лучше вы узнаете своего “Критика”, тем легче будет с ним справляться, убеждена специалист. Это и есть ключ к новой жизни в наступающем году.
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