https://ria.ru/20220101/pozhar-1766370613.html

При пожаре в доме в Ивановской области погибли два человека

При пожаре в доме в Ивановской области погибли два человека - РИА Новости, 01.01.2022

При пожаре в доме в Ивановской области погибли два человека

Пожар произошел в частном доме в городе Южа Ивановской области, погибли два человека, сообщили в ГУМЧС по региону. РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T15:06

2022-01-01T15:06

2022-01-01T15:31

происшествия

ивановская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РЯЗАНЬ, 1 янв - РИА Новости. Пожар произошел в частном доме в городе Южа Ивановской области, погибли два человека, сообщили в ГУМЧС по региону.На сайте управления уточняется, что сообщение о пожаре на улице Восточной в городе Южа поступило в 5.56 субботы. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений "в 06.01 происходило горение частного дома и пристройки по всей площади", локализовали пожар в 6.32, в 7.07 ликвидировали горение. Огонь повредил частный дом и пристройку на общей площади 79 квадратных метров. К ликвидации пожара привлекались девять единиц техники и 20 человек, в том числе от МЧС России – пять единиц техники и 11 человек."Два погибших - женщина и мужчина. Мужчина 1948 года рождения, женщина - 1968", - уточнили в РИА Новости в ГУМЧС по Ивановской области.

https://ria.ru/20220101/pozhar-1766355192.html

ивановская область

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происшествия, ивановская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)