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При пожаре в доме в Ивановской области погибли два человека
При пожаре в доме в Ивановской области погибли два человека - РИА Новости, 01.01.2022
При пожаре в доме в Ивановской области погибли два человека
Пожар произошел в частном доме в городе Южа Ивановской области, погибли два человека, сообщили в ГУМЧС по региону. РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T15:06
2022-01-01T15:06
2022-01-01T15:31
происшествия
ивановская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РЯЗАНЬ, 1 янв - РИА Новости. Пожар произошел в частном доме в городе Южа Ивановской области, погибли два человека, сообщили в ГУМЧС по региону.На сайте управления уточняется, что сообщение о пожаре на улице Восточной в городе Южа поступило в 5.56 субботы. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений "в 06.01 происходило горение частного дома и пристройки по всей площади", локализовали пожар в 6.32, в 7.07 ликвидировали горение. Огонь повредил частный дом и пристройку на общей площади 79 квадратных метров. К ликвидации пожара привлекались девять единиц техники и 20 человек, в том числе от МЧС России – пять единиц техники и 11 человек."Два погибших - женщина и мужчина. Мужчина 1948 года рождения, женщина - 1968", - уточнили в РИА Новости в ГУМЧС по Ивановской области.
https://ria.ru/20220101/pozhar-1766355192.html
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происшествия, ивановская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
15:06 01.01.2022 (обновлено: 15:31 01.01.2022)
При пожаре в доме в Ивановской области погибли два человека
При пожаре в частном доме в Ивановской области погибли два человека