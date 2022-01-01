https://ria.ru/20220101/posobiya-1766335283.html

В России изменились правила назначения пособия по беременности

В России изменились правила назначения пособия по беременности - РИА Новости, 01.01.2022

В России изменились правила назначения пособия по беременности

Пособия по временной нетрудоспособности и по беременности и родам будут назначаться проактивно, то есть без заявления, с 1 января 2021 года, а больничные станут РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T00:29

2022-01-01T00:29

2022-01-01T00:29

общество

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пенсионный фонд рф

россия

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Пособия по временной нетрудоспособности и по беременности и родам будут назначаться проактивно, то есть без заявления, с 1 января 2021 года, а больничные станут электронными, напомнили журналистам в пресс-службе министерства труда и социальной защиты РФ.Согласно комментарию, пособия по временной нетрудоспособности, в том числе в связи с несчастным случаем на производстве и профессиональным заболеванием, и по беременности и родам будут назначаться проактивно, то есть без подачи застрахованным заявления, на основании электронного листка нетрудоспособности.В министерстве обратили внимание, что электронный больничный имеет преимущество перед бумажным: его нельзя испортить, потерять, работнику не нужно его представлять работодателю. Номер электронного больничного работодателю сообщит ФСС.Формирование такого электронного документа с 1 января 2022 года станет обязательным, а выдача таких листков на бумаге прекращается. Необходимые для назначения и выплаты указанных пособий сведения будут передаваться страхователем страховщику в составе электронного документа.Другие необходимые для назначения и выплаты страхового обеспечения сведения будут запрашиваться страховщиком у ПФР, ФНС России и других государственных органов с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

https://ria.ru/20220101/pensii-1766335023.html

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общество, федеральная налоговая служба (фнс россии), пенсионный фонд рф, россия