https://ria.ru/20220101/posobiya-1766335283.html
В России изменились правила назначения пособия по беременности
В России изменились правила назначения пособия по беременности - РИА Новости, 01.01.2022
В России изменились правила назначения пособия по беременности
Пособия по временной нетрудоспособности и по беременности и родам будут назначаться проактивно, то есть без заявления, с 1 января 2021 года, а больничные станут РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T00:29
2022-01-01T00:29
2022-01-01T00:29
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Пособия по временной нетрудоспособности и по беременности и родам будут назначаться проактивно, то есть без заявления, с 1 января 2021 года, а больничные станут электронными, напомнили журналистам в пресс-службе министерства труда и социальной защиты РФ.Согласно комментарию, пособия по временной нетрудоспособности, в том числе в связи с несчастным случаем на производстве и профессиональным заболеванием, и по беременности и родам будут назначаться проактивно, то есть без подачи застрахованным заявления, на основании электронного листка нетрудоспособности.В министерстве обратили внимание, что электронный больничный имеет преимущество перед бумажным: его нельзя испортить, потерять, работнику не нужно его представлять работодателю. Номер электронного больничного работодателю сообщит ФСС.Формирование такого электронного документа с 1 января 2022 года станет обязательным, а выдача таких листков на бумаге прекращается. Необходимые для назначения и выплаты указанных пособий сведения будут передаваться страхователем страховщику в составе электронного документа.Другие необходимые для назначения и выплаты страхового обеспечения сведения будут запрашиваться страховщиком у ПФР, ФНС России и других государственных органов с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная налоговая служба (фнс россии), пенсионный фонд рф, россия
В России изменились правила назначения пособия по беременности
В России пособия по временной нетрудоспособности начали назначать без заявления
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Пособия по временной нетрудоспособности и по беременности и родам будут назначаться проактивно, то есть без заявления, с 1 января 2021 года, а больничные станут электронными, напомнили журналистам в пресс-службе министерства труда и социальной защиты РФ.
"С 1 января 2022 года будет осуществлен переход на проактивный (беззаявительный) способ назначения пособий по обязательному социальному страхованию. В этой связи изменится порядок взаимодействия страховщика (Фонда социального страхования Российской Федерации), страхователя (работодателя) и застрахованного лица при назначении страхового обеспечения", - отметили в министерстве.
Согласно комментарию, пособия по временной нетрудоспособности, в том числе в связи с несчастным случаем на производстве и профессиональным заболеванием, и по беременности и родам будут назначаться проактивно, то есть без подачи застрахованным заявления, на основании электронного листка нетрудоспособности.
В министерстве обратили внимание, что электронный больничный имеет преимущество перед бумажным: его нельзя испортить, потерять, работнику не нужно его представлять работодателю. Номер электронного больничного работодателю сообщит ФСС.
Формирование такого электронного документа с 1 января 2022 года станет обязательным, а выдача таких листков на бумаге прекращается. Необходимые для назначения и выплаты указанных пособий сведения будут передаваться страхователем страховщику в составе электронного документа.
Другие необходимые для назначения и выплаты страхового обеспечения сведения будут запрашиваться страховщиком у ПФР
, ФНС России
и других государственных органов с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.