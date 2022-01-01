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Снизилась пошлина на экспорт нефти из России

Снизилась пошлина на экспорт нефти из России - РИА Новости, 01.01.2022

Снизилась пошлина на экспорт нефти из России

Пошлина на экспорт нефти из России с 1 января снижается на 30,8 доллара и составляет 46,7 доллара за тонну, следует из документов Минэкономразвития России. РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T03:20

2022-01-01T03:20

2022-01-01T03:20

экономика

urals

цены на нефть

россия

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 января снижается на 30,8 доллара и составляет 46,7 доллара за тонну, следует из документов Минэкономразвития России.Такое ощутимое снижение размера пошлины связано с налоговым маневром в нефтяной отрасли, в рамках которого величина пошлины ежегодно с 2019 года снижается на 1/6 часть от ее полного значения.Средняя цена на нефть марки Urals за период с 15 ноября по 14 декабря составила 75,75 доллара за баррель, или 553 доллара за тонну. Месяцем ранее она составляла 82,45 доллара за баррель.Пошлина на светлые нефтепродукты и масла снижается до 14 долларов с 23,2 доллара за тонну, на темные - до 46,7 доллара с 77,5 доллара. Пошлина на экспорт товарного бензина понижается до 14 долларов за тонну с 23,2 доллара, а прямогонного (нафты) - до 25,5 доллара с 42,6 доллара за тонну.Пошлина на сжиженный газ (СПБТ) теперь составляет 120,8 доллара против 168,8 доллара месяцем ранее, на чистые фракции СУГ - 108,7 доллара против 135 долларов. Пошлина на кокс понижается до 3 долларов с 5 долларов за тонну.

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экономика, urals, цены на нефть, россия