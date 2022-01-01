https://ria.ru/20220101/pirotekhnika-1766355741.html

В Белоруссии шесть человек обратились за медпомощью в новогоднюю ночь

В Белоруссии шесть человек обратились за медпомощью в новогоднюю ночь - РИА Новости, 01.01.2022

В Белоруссии шесть человек обратились за медпомощью в новогоднюю ночь

МВД Белоруссии сообщило, что новогодняя ночь в стране прошла в целом спокойно, грубых нарушений общественного порядка не зафиксировано, однако 6 человек... РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T10:59

2022-01-01T10:59

2022-01-01T10:59

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МИНСК, 1 янв - РИА Новости. МВД Белоруссии сообщило, что новогодняя ночь в стране прошла в целом спокойно, грубых нарушений общественного порядка не зафиксировано, однако 6 человек пострадали при использовании пиротехники."Не обошлось без несчастных случаев с пиротехникой. За новогоднюю ночь пострадало 6 человек, которые обратились за помощью в медучреждения с различными травмами", - говорится в сообщении на сайте МВД.Отмечается, что "в целом криминогенная обстановка по республике достаточно спокойная - в новогоднюю ночь зафиксировано меньше преступлений, чем обычно".Согласно сообщению, в ночь на 1 января на территории республики прошли праздничные новогодние мероприятия. Наиболее значимые из них состоялись в Минске и областных центрах. В местах проведения новогодних гуляний сотрудники милиции обеспечивали охрану общественного порядка и безопасность дорожного движения, отмечается в сообщении.МВД поблагодарило граждан за "понимание и культурное поведение". "Сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск продолжают обеспечивать охрану общественного порядка в усиленном режиме", - добавили там.

https://ria.ru/20211207/pirotekhnika-1762502317.html

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в мире, минск, здоровье - общество, мвд белоруссии