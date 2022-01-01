В Белоруссии шесть человек обратились за медпомощью в новогоднюю ночь
В Белоруссии шесть человек пострадали в новогоднюю ночь из-за пиротехники
МИНСК, 1 янв - РИА Новости. МВД Белоруссии сообщило, что новогодняя ночь в стране прошла в целом спокойно, грубых нарушений общественного порядка не зафиксировано, однако 6 человек пострадали при использовании пиротехники.
"Не обошлось без несчастных случаев с пиротехникой. За новогоднюю ночь пострадало 6 человек, которые обратились за помощью в медучреждения с различными травмами", - говорится в сообщении на сайте МВД.
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Отмечается, что "в целом криминогенная обстановка по республике достаточно спокойная - в новогоднюю ночь зафиксировано меньше преступлений, чем обычно".
Согласно сообщению, в ночь на 1 января на территории республики прошли праздничные новогодние мероприятия. Наиболее значимые из них состоялись в Минске и областных центрах. В местах проведения новогодних гуляний сотрудники милиции обеспечивали охрану общественного порядка и безопасность дорожного движения, отмечается в сообщении.
"Новогодняя ночь выдалась достаточно спокойной, непосредственно в местах проведения массовых мероприятий чрезвычайных происшествий грубых нарушений общественного порядка и преступлений не зафиксировано", - заявили в МВД.
МВД поблагодарило граждан за "понимание и культурное поведение". "Сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск продолжают обеспечивать охрану общественного порядка в усиленном режиме", - добавили там.