https://ria.ru/20220101/matkapital-1766187959.html

Религиозные лидеры призвали расширить программу маткапитала в России

Религиозные лидеры призвали расширить программу маткапитала в России - РИА Новости, 01.01.2022

Религиозные лидеры призвали расширить программу маткапитала в России

Лидеры мусульманских и еврейских общин России считают, что программа материнского капитала, которая существует в России 15 лет, показала свою эффективность, но... РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T14:00

2022-01-01T14:00

2022-01-01T14:00

религия

общество

владимир путин

федерация еврейских общин россии

ирина волынец

россия

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Лидеры мусульманских и еврейских общин России считают, что программа материнского капитала, которая существует в России 15 лет, показала свою эффективность, но нужно расширить возможности ее применения."Тема материнского капитала - поддержки семьям с детьми, безусловно, очень важна. В регионах России, в городах и особенно в селах, выделяемая сумма очень значима, люди благодаря этому планируют свою жизнь и соглашаются на то, чтобы родить ребенка, поскольку есть какая то поддержка и помощь (...) Я хотел пожелать чтобы эту программу еще больше расширили. Может можно было бы и суммы чуть поднять- это стимулирует рождаемость", - рассказал РИА Новости председатель Духовного собрания мусульман (ДУМ) России, член Общественной палаты РФ муфтий Альбир Крганов.Он отметил, что в Общественную палату эксперты из разных областях присылают свои предложения о расширении программы маткапитала, которые рассматриваются на нулевых чтениях.Ранее аппарат детского омбудсмена в Татарстане направил в профильный комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, в комитет Госдумы по здравоохранению, министру здравоохранения России и в Минтруд РФ предложение использовать средства материнского капитала на дорогостоящее лечение и реабилитацию детей, выходящие за рамки ОМС, об этом рассказала РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в республике Ирина Волынец.Чайлдфри или жизнь?"Если говорить о материнском капитале, возможно, стоит рассмотреть вариант, чтобы материальная помощь предоставлялась на всех детей, и размер выплат увеличивался с рождением каждого последующего ребенка", - сказал РИА Новости муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.Муфтий отметил, воспитание ребенка требует много сил и ресурсов, программа показала свою эффективность и помогла семьям с детьми решить финансовые вопросы, зачастую именно финансовый вопрос может сдерживать семью от рождения детей."Сейчас в мире активно распространяется идеология "чайлдфри" - свободные от детей. Молодые люди отказываются рожать детей и строят свободные отношения без лишних обязательств. Причины разные: кто-то нацелен на карьерный рост, другие просто не хотят себя обременять лишними заботами. Материнский капитал - это материальная мотивация, которая будет актуальной всегда. Но также хотелось бы, чтобы молодое поколение не забывало о семейных ценностях и не отказывалось от такого блага и радости - быть родителем", - сказал Аляутдинов.Аляутдинов отметил, что среди мусульман проблема рождаемости не так актуальна. Согласно ценностям Ислама, каждый ребенок - это радость и благо. Отдельное место в исламе уделяется отношениям между родителями и детьми, теме опекунства и поддержанию родственных связей."Но к сожалению, демографический кризис в России до сих пор остается одной из главных проблем. На это повлияла и долгая пандемия коронавируса, в связи с которой резко увеличилась смертность населения", - резюмировал муфтий.Не только деньги"Проект маткапитала, которому исполнилось 15 лет – это не только деньги, которые получает семья с детьми. Это прежде всего сигнал, что государство готово помогать многодетным, стимулировать рождаемость. (...) Есть много всяких вещей, без которых семье с детьми не обойтись. В больших городах, например, остро стоит проблема жилья – я думаю, что надо предусматривать особые квартиры для многодетных семей: ну, и, соответственно, особую ипотеку, чтобы они могли такие квартиры приобрести, а в каких-то случаях даже предоставлять бесплатное жилье", - рассказал РИА Новости главный раввин России Берл Лазар.Раввин отметил, что в отдаленных местах России надо помочь многодетным семьям не только с жильем, но и с транспортным обеспечением." Кому-то нужна помощь в предоставлении полноценного образования для детей, а кому-то необходима медицинская помощь,– вот в этих направлениях, мне кажется, должен развиваться проект маткапитала", -заключил Лазар.Русская православная церковь так же поддерживает расширение возможностей использования материнского капитала . Такой является, например, инициатива предоставления родителям возможности использования материнского капитала на дорогостоящее лечение ребенка, сообщил журналистам председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, отвечая на вопрос РИА Новости.Новые реалииПрезидент Федерации еврей общин России (ФЕОР) Александр Борода в разговоре с РИА Новости отметил, что программа, работающая уже пятнадцать лет, меняется с учетом реалий современности."Если поначалу материнский капитал выделялся при рождении или усыновлении второго ребенка, то теперь это происходит и при появлении первого. Это говорит о гибкости программы, ее живой реакции на изменения потребностей общества", - сказал Раввин.Борода отметил, что на показатель рождаемости в стране, эти выплаты влияют лишь косвенно," потому что увеличение рождаемости требует комплексного подхода. И экономический вопрос не является решающим, одним из ключевых факторов являются "приверженность традициям, а также ценности и приоритеты общества"."Безусловно, люди исходят из собственных финансовых возможностей, планируя семью, но, как известно, наиболее низкие показатели рождаемости именно в развитых странах. Ключевыми факторами становится приверженность общества традициям, а также ценности и приоритеты общества. Религиозные еврейские семьи, если это позволяет здоровье матери, это по большей части многодетные семьи. Воспитание детей одна из центральных ценностей иудаизма, вокруг нее построены многие традиции и обычаи, специально ориентированные на детей.Материнский капиталМатеринский капитал - мера государственной поддержки российских семей, выплачивается с 1 января 2007 года. НА него имеют право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось. В 2007 году сумма составляла 250 тысяч рублей. С 1 января 2020 года маткапитал выдается в России при рождении первого ребенка. Деньги можно потратить на приобретение или строительство жилья, образование ребенка, покупку товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации детей-инвалидов. Материнский капитал нельзя положить на депозит или потратить, например, на автомобиль или погашение текущих задолженностей по потребительским кредитам и коммунальным услугам. Обналичивание государственных сертификатов запрещено законом.Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 февраля 2022 года индексация материнского капитала проводится по фактической инфляции, а не прогнозируемой, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно закону, до 1 февраля 2022 года размер материнского капитала будет установлен на действующем уровне: 483 тысячи 881 рубль за первого ребенка, 639 тысяч 431 рубль за второго и последующих.

https://ria.ru/20211228/matkapital-1765783122.html

https://ria.ru/20211203/rozhdaemost-1761944008.html

https://realty.ria.ru/20211228/ipoteka-1765846673.html

https://ria.ru/20211207/matkapital-1762588644.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, владимир путин, федерация еврейских общин россии, ирина волынец, россия