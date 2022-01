https://ria.ru/20220101/kriptoindustriya-1766343209.html

Экономист заявил, что в 2022 году биткоин утратит свои позиции

Экономист заявил, что в 2022 году биткоин утратит свои позиции - РИА Новости, 01.01.2022

Экономист заявил, что в 2022 году биткоин утратит свои позиции

Наступивший 2022 год станет годом больших перемен в криптоиндустрии: появится полноценный цифровой юань, а биткоин утратит свои позиции, заявил РИА Новости... РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T07:07

2022-01-01T07:07

2022-01-01T07:07

экономика

технологии

китай

центральный банк рф (цб рф)

рэу имени г. в. плеханова

эльвира набиуллина

россия

константин ордов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1b/1591118508_170:613:2721:2048_1920x0_80_0_0_aa3ecfb15345916cc73af19eb841d339.jpg

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Наступивший 2022 год станет годом больших перемен в криптоиндустрии: появится полноценный цифровой юань, а биткоин утратит свои позиции, заявил РИА Новости заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов.ЦБ мира ставят на цифру"В 2022 году ЦБ РФ обещает перейти к тестированию цифрового рубля. Это важный и перспективный для экономики России проект. В 2022 году мы можем увидеть полноценно функционирующий цифровой юань. Пилотные проекты его тестирования проходят удачно", - сказал Ордов."Цифровой юань" (DCEP) – цифровая валюта, выпускаемая Народным Банком Китая – функционирует на основе технологии блокчейн. Платежи с использованием "цифрового юаня" осуществляются при помощи мобильного приложения. Система успешно прошла несколько этапов испытаний в разных городах КНР, массовое пилотное тестирование ожидается в ходе зимней Олимпиады в Пекине в феврале. Платежи с использованием "цифрового юаня" будут производиться на основе принципа "контролируемой анонимности". Для небольших переводов потребуется авторизация через номер телефона, для крупных транзакций - верификация личности по процедуре KYC (Know Your Client).О намерениях запустить в оборот свою цифровую валюту уже заявили десятки стран. В 2021 году первую в Африке цифровую валюту eNaira запустил ЦБ Нигерии."В африканские национальные цифровые валюты поверить сложно. Все-таки за валютой должна стоять развитая экономика и правовая система. Если мы говорим о конкуренции национальных цифровых валют с все более популярными криптовалютами, то пока только меры запрета и ограничений создают преимущества для государственных валют, но вечно так продолжаться не может", - предупредил Ордов.Биткоин потеряет лидерствоПо данным аналитических фирм CoinGecko и Blockfolio, суммарная капитализация всех криптовалют в 2021 году превысила 2 триллиона долларов. Лидером по капитализации является BitCoin, за ним идут Ethereum, Binance Coin, Polkadot, Tether и Cardano."В 2022 году нас ожидает смена лидера. Вместо биткоина главной криптовалютой станет эфириум, если опыт перехода к протоколу подтверждения Proof of Stake будет удачным. Это ознаменует новую эпоху криптовалют, когда производительность блокчейна превысит все известные платежные системы, стоимость платежей станет "копеечной", радикально снизится энергопотребление, что немаловажно для современной климатической повестки", - отметил Ордов.Proof of Stake – новый метод защиты в криптовалютах, при котором алгоритм формирования блока не зависит от мощности оборудования. Таким образом нет необходимости потреблять большое количество энергии для защиты блокчейна, снижаются траты участников."На смену тысячам известных сегодня криптовалют могут прийти десятки тысяч, так как развитие криптоиндустрии продолжается высокими темпами. Самый большой вопрос и интерес заключается в готовности крупнейших мировых держав в их "легализации", - заключил Ордов.По мнению эксперта, государство стремится сохранить монополию на эмиссию денег, поэтому в настоящее время финансовые власти большинства стран не признают криптовалюты законным платежным средством. Ограничения на использования криптоактивов действуют в Китае, Индии. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что банк выступает "против частных денег, в какой бы форме они ни были".

https://ria.ru/20210824/yuan-1747006569.html

https://ria.ru/20211222/kriptovalyuta-1764955506.html

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, китай, центральный банк рф (цб рф), рэу имени г. в. плеханова, эльвира набиуллина, россия, константин ордов