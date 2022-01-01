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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220101/koronavirus-1766360982.html
В России за сутки выявили 19 751 случай заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 19 751 случай заражения коронавирусом - РИА Новости, 01.01.2022
В России за сутки выявили 19 751 случай заражения коронавирусом
В России впервые с конца сентября зарегистрировали менее двадцати тысяч случаев COVID-19 за сутки. РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T12:02
2022-01-01T12:33
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. В России впервые с конца сентября зарегистрировали менее двадцати тысяч случаев COVID-19 за сутки."За последние сутки &lt;...&gt; подтвержденных случаев &lt;...&gt; COVID-19 — 19 751 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1843 (9,3%) без клинических проявлений", — говорится в сводке оперштаба.До этого ниже отметки в 20 тысяч показатель находился 22 сентября — 19 706. Днем ранее заражение коронавирусом выявили у 20 638 человек, темп прироста составил 0,19%.Наибольший прирост в Москве (2472, днем ранее — 2739), Петербурге (1534) и Подмосковье (1271).Меньше всего инфицированных за отчетный период на Чукотке — два, в Ненецком АО — пять человек, Туве — 13, Магаданской области — 14.Всего за время пандемии в стране зарегистрировано 10 519 733 случая заражения.Умерли 847 человек, за все время — 309 707. Выписались из медучреждений 33 144 пациента, всего выздоровели около 9,5 миллиона жителей.По информации Всемирной организации здравоохранения, число больных COVID-19 в мире превысило 281 миллион, умерли 5,4 миллиона.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам властей, число заболевших среди вакцинированных не превышает четырех процентов. Сейчас одну дозу получили более 77,9 миллиона человек, полностью привились 73,1 миллиона.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:02 01.01.2022 (обновлено: 12:33 01.01.2022)
 
В России за сутки выявили 19 751 случай заражения коронавирусом

В России выявили 19 751 новый случай заражения коронавирусом за сутки

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЛечение больных с COVID-19 в резервном госпитале в АТЦ "Москва"
Лечение больных с COVID-19 в резервном госпитале в АТЦ Москва - РИА Новости, 1920, 01.01.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Лечение больных с COVID-19 в резервном госпитале в АТЦ "Москва". Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. В России впервые с конца сентября зарегистрировали менее двадцати тысяч случаев COVID-19 за сутки.
"За последние сутки <...> подтвержденных случаев <...> COVID-19 — 19 751 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1843 (9,3%) без клинических проявлений", — говорится в сводке оперштаба.
До этого ниже отметки в 20 тысяч показатель находился 22 сентября — 19 706. Днем ранее заражение коронавирусом выявили у 20 638 человек, темп прироста составил 0,19%.
Наибольший прирост в Москве (2472, днем ранее — 2739), Петербурге (1534) и Подмосковье (1271).
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Меньше всего инфицированных за отчетный период на Чукотке — два, в Ненецком АО — пять человек, Туве — 13, Магаданской области — 14.
Всего за время пандемии в стране зарегистрировано 10 519 733 случая заражения.
Умерли 847 человек, за все время — 309 707. Выписались из медучреждений 33 144 пациента, всего выздоровели около 9,5 миллиона жителей.
По информации Всемирной организации здравоохранения, число больных COVID-19 в мире превысило 281 миллион, умерли 5,4 миллиона.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам властей, число заболевших среди вакцинированных не превышает четырех процентов. Сейчас одну дозу получили более 77,9 миллиона человек, полностью привились 73,1 миллиона.
 
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