https://ria.ru/20220101/koronavirus-1766360982.html

В России за сутки выявили 19 751 случай заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 19 751 случай заражения коронавирусом - РИА Новости, 01.01.2022

В России за сутки выявили 19 751 случай заражения коронавирусом

В России впервые с конца сентября зарегистрировали менее двадцати тысяч случаев COVID-19 за сутки. РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T12:02

2022-01-01T12:02

2022-01-01T12:33

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765668768_85:0:3071:1680_1920x0_80_0_0_28d31a61beb7dc2149d1029a18022120.jpg

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. В России впервые с конца сентября зарегистрировали менее двадцати тысяч случаев COVID-19 за сутки."За последние сутки <...> подтвержденных случаев <...> COVID-19 — 19 751 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1843 (9,3%) без клинических проявлений", — говорится в сводке оперштаба.До этого ниже отметки в 20 тысяч показатель находился 22 сентября — 19 706. Днем ранее заражение коронавирусом выявили у 20 638 человек, темп прироста составил 0,19%.Наибольший прирост в Москве (2472, днем ранее — 2739), Петербурге (1534) и Подмосковье (1271).Меньше всего инфицированных за отчетный период на Чукотке — два, в Ненецком АО — пять человек, Туве — 13, Магаданской области — 14.Всего за время пандемии в стране зарегистрировано 10 519 733 случая заражения.Умерли 847 человек, за все время — 309 707. Выписались из медучреждений 33 144 пациента, всего выздоровели около 9,5 миллиона жителей.По информации Всемирной организации здравоохранения, число больных COVID-19 в мире превысило 281 миллион, умерли 5,4 миллиона.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам властей, число заболевших среди вакцинированных не превышает четырех процентов. Сейчас одну дозу получили более 77,9 миллиона человек, полностью привились 73,1 миллиона.

https://ria.ru/20211231/omikron-1766317843.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии