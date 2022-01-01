https://ria.ru/20220101/koronavirus-1766360864.html

В России за сутки выписали 33 144 переболевших COVID-19

В России за сутки выписали 33 144 переболевших COVID-19 - РИА Новости, 01.01.2022

В России за сутки выписали 33 144 переболевших COVID-19

За сутки в России выписаны 33 144 человека после COVID-19, за все время выздоровели 9 497 063, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T12:02

2022-01-01T12:02

2022-01-01T12:02

распространение коронавируса

общество

иркутская область

москва

россия

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766123055_0:0:2510:1412_1920x0_80_0_0_d7d557b654100004e2d682dbc4a4a086.jpg

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. За сутки в России выписаны 33 144 человека после COVID-19, за все время выздоровели 9 497 063, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении 33 144 человека… За весь период выписаны по выздоровлении по России – 9 497 063", - говорится в сообщении.В частности, в Москве поправились после болезни 2358 пациентов, в Иркутской области – 2311, в Омской области – 2468.

https://ria.ru/20211231/omikron-1766317843.html

иркутская область

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, иркутская область, москва, россия, коронавирус covid-19