https://ria.ru/20220101/istoriya-1766341088.html
Срок хранения кредитных историй россиян сократили до семи лет
Срок хранения кредитных историй россиян сократили до семи лет - РИА Новости, 01.01.2022
Срок хранения кредитных историй россиян сократили до семи лет
Срок хранения кредитных историй россиян с 1 января текущего года сократился до 7 c 10 лет, при этом граждане получили возможность оспаривать ошибки в них... РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T04:19
2022-01-01T04:19
2022-01-01T04:19
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МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Срок хранения кредитных историй россиян с 1 января текущего года сократился до 7 c 10 лет, при этом граждане получили возможность оспаривать ошибки в них напрямую в банке или микрофинансовой компании, следует из поправок в закон "О кредитных историях".Кредитные истории нужны для оценки банками платежеспособности своих потенциальных заемщиков. В них зафиксированы взятые ранее ссуды и информация о платежах по ним. До 2022 года каждая запись в них хранилась в течение 10 лет, однако теперь срок сокращен до 7 лет.Россияне также смогут получать вместе с кредитной историей индивидуальный рейтинг кредитоспособности, он будет рассчитываться на основе методики, требования к которой устанавливаются Банком России. Ранее клиенты бюро кредитных историй уже получали такие оценки, однако они рассчитывались по методикам компаний. Рейтинг позволит гражданину понять свой шанс на получение ссуды, а кредитной организации - оценить надежность потенциального заемщика.При этом заемщики, которые хотят оспорить информацию в кредитной истории, с января могут обращаться с соответствующим заявлением напрямую в банк или микрофинансовую организацию. Ранее для оспаривания данных россияне должны были обращаться в бюро кредитных историй.В связи с этим Банк России рекомендовал источникам формирования кредитной истории с нового года предоставить своим клиентам возможность подать соответствующее заявление онлайн, например, через мобильное приложение или электронную почту.
https://ria.ru/20211216/kredity-1763964248.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия
Срок хранения кредитных историй россиян сократили до семи лет
Срок хранения кредитных историй россиян сократили с 1 января до семи лет
МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Срок хранения кредитных историй россиян с 1 января текущего года сократился до 7 c 10 лет, при этом граждане получили возможность оспаривать ошибки в них напрямую в банке или микрофинансовой компании, следует из поправок в закон "О кредитных историях".
Кредитные истории нужны для оценки банками платежеспособности своих потенциальных заемщиков. В них зафиксированы взятые ранее ссуды и информация о платежах по ним. До 2022 года каждая запись в них хранилась в течение 10 лет, однако теперь срок сокращен до 7 лет.
Россияне также смогут получать вместе с кредитной историей индивидуальный рейтинг кредитоспособности, он будет рассчитываться на основе методики, требования к которой устанавливаются Банком России
. Ранее клиенты бюро кредитных историй уже получали такие оценки, однако они рассчитывались по методикам компаний. Рейтинг позволит гражданину понять свой шанс на получение ссуды, а кредитной организации - оценить надежность потенциального заемщика.
При этом заемщики, которые хотят оспорить информацию в кредитной истории, с января могут обращаться с соответствующим заявлением напрямую в банк или микрофинансовую организацию. Ранее для оспаривания данных россияне должны были обращаться в бюро кредитных историй.
В связи с этим Банк России рекомендовал источникам формирования кредитной истории с нового года предоставить своим клиентам возможность подать соответствующее заявление онлайн, например, через мобильное приложение или электронную почту.