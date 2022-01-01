Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220101/galushkin-1766355551.html
Зеленский назначил командующего Силами территориальной обороны
Зеленский назначил командующего Силами территориальной обороны - РИА Новости, 01.01.2022
Зеленский назначил командующего Силами территориальной обороны
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Юрия Галушкина командующим Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины, соответствующий указ... РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T10:56
2022-01-01T22:33
в мире
украина
владимир зеленский
министерство обороны украины
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733171206_0:0:3037:1709_1920x0_80_0_0_2a1d5cdec5bef5d83cf5365062881c87.jpg
КИЕВ, 1 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Юрия Галушкина командующим Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.Закон об основах национального сопротивления вступил в действие в стране 1 января 2022 года. Согласно документу, национальное сопротивление предполагает максимально широкое привлечение украинских граждан к обеспечению военной безопасности страны."Назначить Галушкина Юрия Алимовича командующим Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины", — говорится в тексте документа.В 2001-2002 годах Галушкин был участником международной миротворческой операции в Косово (Союзная Республика Югославия).С 2014 года участвовал в составе сил и средств, привлекаемых к так называемой Антитеррористической операции (Операции объединенных сил) на территории Донецкой и Луганской областей.С июня 2014 года по январь 2015-го исполнял обязанности командующего Высокомобильными десантными войсками, которые в то время входили в состав Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. После того как Высокомобильные десантные войска стали отдельным родом войск ВС Украины, Галушкин был назначен заместителем командующего.С декабря 2019 года он проходил службу в должности главного инспектора Министерства обороны Украины, а с середины 2020-го — заместителя главного инспектора.За личное мужество и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге бригадный генерал Галушкин награжден орденами Богдана Хмельницкого ІІ и ІІІ степеней.
https://ria.ru/20220101/suda-1766343422.html
https://ria.ru/20211231/ukraina-1766217208.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733171206_0:0:2701:2025_1920x0_80_0_0_f0a3b3a5c1184096bd2739fa5062327a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, министерство обороны украины, вооруженные силы украины
10:56 01.01.2022 (обновлено: 22:33 01.01.2022)
 
Зеленский назначил командующего Силами территориальной обороны

Президент Украины Зеленский назначил Галушкина командующим Силами территориальной обороны

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 01.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 1 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Юрия Галушкина командующим Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Закон об основах национального сопротивления вступил в действие в стране 1 января 2022 года. Согласно документу, национальное сопротивление предполагает максимально широкое привлечение украинских граждан к обеспечению военной безопасности страны.
"Назначить Галушкина Юрия Алимовича командующим Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины", — говорится в тексте документа.
В 2001-2002 годах Галушкин был участником международной миротворческой операции в Косово (Союзная Республика Югославия).
Мариуполь. Вид на порт с Азовского моря. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 01.01.2022
07:21
Украина закрыла свои порты для российских судов
С 2014 года участвовал в составе сил и средств, привлекаемых к так называемой Антитеррористической операции (Операции объединенных сил) на территории Донецкой и Луганской областей.
С июня 2014 года по январь 2015-го исполнял обязанности командующего Высокомобильными десантными войсками, которые в то время входили в состав Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. После того как Высокомобильные десантные войска стали отдельным родом войск ВС Украины, Галушкин был назначен заместителем командующего.
С декабря 2019 года он проходил службу в должности главного инспектора Министерства обороны Украины, а с середины 2020-го — заместителя главного инспектора.
За личное мужество и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге бригадный генерал Галушкин награжден орденами Богдана Хмельницкого ІІ и ІІІ степеней.
Военнослужащая Украинской армии - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
Вчера, 08:00
Украина отдаст России своих женщин
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийМинистерство обороны УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:16Эксперт назвал причины пересмотреть отношение к некоторым активам
01:14Найдена исчезнувшая 80 лет назад подлодка
00:57В Петербурге ввели QR-коды для посещения общепита и торговых центров
00:12В Москве выросла стоимость проезда на транспорте
00:01В России отмечают день памяти Иоанна Кронштадтского
23:58На Украине ввели предельную надбавку к цене на газ для социальных товаров
23:42В Японии отменили более 230 рейсов из-за снегопада, сообщили СМИ
23:27В Москве начал работать единый оператор по раздельному сбору мусора
23:16Запрет "Аль-Каиды"* талибами стал бы шагом к их признанию, заявил эксперт
22:59Премьер Греции допустил, что с "омикроном" завершится история с пандемией
22:49Британии грозит самый высокий с 1996 года уровень "топливной бедности"
22:35В столице Индии резко выросло число заболевших COVID-19
22:23Сирийский военнослужащий погиб в результате обстрела боевиков
22:10Новый мэр Нью-Йорка пообещал, что кризис не будет управлять городом
21:55В Кабуле при взрыве придорожной бомбы пострадали два мирных жителя
21:42Зеленский поздравил Францию с началом председательства в Совете ЕС
21:27В Татарстане в ДТП погибли три человека
21:19В Киеве завершилось шествие националистов в честь Бандеры
21:05СМИ сообщили о троих погибших при стрельбе на вечеринке в Миссисипи
20:52В Югре три человека погибли при столкновении автобуса и легковушки
Лента новостейМолния
Эксперт назвал причины пересмотреть отношение к некоторым активамНайдена исчезнувшая 80 лет назад подлодкаВ Петербурге ввели QR-коды для посещения общепита и торговых центровВ Москве выросла стоимость проезда на транспортеВ России отмечают день памяти Иоанна КронштадтскогоНа Украине ввели предельную надбавку к цене на газ для социальных товаровВ Японии отменили более 230 рейсов из-за снегопада, сообщили СМИВ Москве начал работать единый оператор по раздельному сбору мусораЗапрет "Аль-Каиды"* талибами стал бы шагом к их признанию, заявил экспертПремьер Греции допустил, что с "омикроном" завершится история с пандемиейБритании грозит самый высокий с 1996 года уровень "топливной бедности"В столице Индии резко выросло число заболевших COVID-19Сирийский военнослужащий погиб в результате обстрела боевиковНовый мэр Нью-Йорка пообещал, что кризис не будет управлять городомВ Кабуле при взрыве придорожной бомбы пострадали два мирных жителяЗеленский поздравил Францию с началом председательства в Совете ЕСВ Татарстане в ДТП погибли три человекаВ Киеве завершилось шествие националистов в честь БандерыСМИ сообщили о троих погибших при стрельбе на вечеринке в МиссисипиВ Югре три человека погибли при столкновении автобуса и легковушки