https://ria.ru/20220101/galushkin-1766355551.html

Зеленский назначил командующего Силами территориальной обороны

Зеленский назначил командующего Силами территориальной обороны - РИА Новости, 01.01.2022

Зеленский назначил командующего Силами территориальной обороны

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Юрия Галушкина командующим Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины, соответствующий указ... РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T10:56

2022-01-01T10:56

2022-01-01T22:33

в мире

украина

владимир зеленский

министерство обороны украины

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733171206_0:0:3037:1709_1920x0_80_0_0_2a1d5cdec5bef5d83cf5365062881c87.jpg

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Юрия Галушкина командующим Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.Закон об основах национального сопротивления вступил в действие в стране 1 января 2022 года. Согласно документу, национальное сопротивление предполагает максимально широкое привлечение украинских граждан к обеспечению военной безопасности страны."Назначить Галушкина Юрия Алимовича командующим Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины", — говорится в тексте документа.В 2001-2002 годах Галушкин был участником международной миротворческой операции в Косово (Союзная Республика Югославия).С 2014 года участвовал в составе сил и средств, привлекаемых к так называемой Антитеррористической операции (Операции объединенных сил) на территории Донецкой и Луганской областей.С июня 2014 года по январь 2015-го исполнял обязанности командующего Высокомобильными десантными войсками, которые в то время входили в состав Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. После того как Высокомобильные десантные войска стали отдельным родом войск ВС Украины, Галушкин был назначен заместителем командующего.С декабря 2019 года он проходил службу в должности главного инспектора Министерства обороны Украины, а с середины 2020-го — заместителя главного инспектора.За личное мужество и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге бригадный генерал Галушкин награжден орденами Богдана Хмельницкого ІІ и ІІІ степеней.

https://ria.ru/20220101/suda-1766343422.html

https://ria.ru/20211231/ukraina-1766217208.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, владимир зеленский, министерство обороны украины, вооруженные силы украины