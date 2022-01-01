10:56 01.01.2022 (обновлено: 22:33 01.01.2022)
Зеленский назначил командующего Силами территориальной обороны
Президент Украины Зеленский назначил Галушкина командующим Силами территориальной обороны
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
КИЕВ, 1 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Юрия Галушкина командующим Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Закон об основах национального сопротивления вступил в действие в стране 1 января 2022 года. Согласно документу, национальное сопротивление предполагает максимально широкое привлечение украинских граждан к обеспечению военной безопасности страны.
"Назначить Галушкина Юрия Алимовича командующим Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины", — говорится в тексте документа.
С 2014 года участвовал в составе сил и средств, привлекаемых к так называемой Антитеррористической операции (Операции объединенных сил) на территории Донецкой и Луганской областей.
С июня 2014 года по январь 2015-го исполнял обязанности командующего Высокомобильными десантными войсками, которые в то время входили в состав Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. После того как Высокомобильные десантные войска стали отдельным родом войск ВС Украины, Галушкин был назначен заместителем командующего.
С декабря 2019 года он проходил службу в должности главного инспектора Министерства обороны Украины, а с середины 2020-го — заместителя главного инспектора.
За личное мужество и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге бригадный генерал Галушкин награжден орденами Богдана Хмельницкого ІІ и ІІІ степеней.
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