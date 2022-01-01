Председательство в Совете Евросоюза перешло к Франции
Франция с 1 января 2022 года приступила к исполнению обязанностей председателя Совета ЕС
Участник саммита ЕС
В задачи страны-председателя Совета ЕС входит организация его работы, формирование повестки и графика. Французские министры будут председательствовать на заседаниях профильных министров ЕС, содействовать достижению компромиссов, принятию решений, утверждению законодательных инициатив как внутри Совета, так и в сотрудничестве с другими институтами Евросоюза - Европейской комиссией и Европарламентом.
Как рассказал журналистам в Брюсселе европейский дипломат, Франция планирует за шесть месяцев организовать порядка двух тысяч встреч на различных уровнях, 400 из них пройдут на французской территории.
Значимым внешнеполитическим событием французского председательства станет саммит ЕС-Африка, который должен пройти в Брюсселе 17-18 февраля. По его итогам Евросоюз намерен объявить о новом масштабном "пакете инвестиций" для африканских стран.
Кроме того, на саммите ЕС в конце марта европейские лидеры планируют одобрить "Стратегический компас" - первую общеевропейскую стратегию в области обороны и безопасности.
Ее подготовка идет не первый год на экспертном и министерском уровне. Обновленный вариант "Стратегического компаса" будет представлен на неформальных встречах глав МИД и министров обороны ЕС во французском Бресте 12-14 января.
За время своего председательства Франция также рассчитывает на достижение прогресса в таких вопросах, как введение минимального уровня заработной платы во всем Евросоюзе, регулирование деятельности транснациональных цифровых гигантов, а также установление углеводородного налога.
С 1 июля 2021 года председательство в ЕС перейдет к Чехии.
6 октября 2021, 03:04Европейский совет поручил продолжить работу над оборонной стратегией ЕС