https://ria.ru/20220101/frantsiya-1766341210.html

Председательство в Совете Евросоюза перешло к Франции

Председательство в Совете Евросоюза перешло к Франции - РИА Новости, 01.01.2022

Председательство в Совете Евросоюза перешло к Франции

Франция с 1 января 2022 года приступает к исполнению обязанностей председателя Совета Европейского союза на ближайшие полгода, сменив Словению. РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T04:23

2022-01-01T04:23

2022-01-01T04:23

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БРЮССЕЛЬ, 1 янв - РИА Новости. Франция с 1 января 2022 года приступает к исполнению обязанностей председателя Совета Европейского союза на ближайшие полгода, сменив Словению.В задачи страны-председателя Совета ЕС входит организация его работы, формирование повестки и графика. Французские министры будут председательствовать на заседаниях профильных министров ЕС, содействовать достижению компромиссов, принятию решений, утверждению законодательных инициатив как внутри Совета, так и в сотрудничестве с другими институтами Евросоюза - Европейской комиссией и Европарламентом.Как рассказал журналистам в Брюсселе европейский дипломат, Франция планирует за шесть месяцев организовать порядка двух тысяч встреч на различных уровнях, 400 из них пройдут на французской территории.Значимым внешнеполитическим событием французского председательства станет саммит ЕС-Африка, который должен пройти в Брюсселе 17-18 февраля. По его итогам Евросоюз намерен объявить о новом масштабном "пакете инвестиций" для африканских стран.Кроме того, на саммите ЕС в конце марта европейские лидеры планируют одобрить "Стратегический компас" - первую общеевропейскую стратегию в области обороны и безопасности.Ее подготовка идет не первый год на экспертном и министерском уровне. Обновленный вариант "Стратегического компаса" будет представлен на неформальных встречах глав МИД и министров обороны ЕС во французском Бресте 12-14 января.За время своего председательства Франция также рассчитывает на достижение прогресса в таких вопросах, как введение минимального уровня заработной платы во всем Евросоюзе, регулирование деятельности транснациональных цифровых гигантов, а также установление углеводородного налога.С 1 июля 2021 года председательство в ЕС перейдет к Чехии.

https://ria.ru/20211006/strategiya-1753268746.html

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в мире, франция, евросоюз, совет ес, европарламент