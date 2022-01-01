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Декларация Объединенных Наций
Декларация Объединенных Наций - РИА Новости, 01.01.2022
Декларация Объединенных Наций
Декларация Объединенных Наций (Декларация 26 государств, Вашингтонская декларация) – документ, подписанный 1-2 января 1942 года на первой Вашингтонской... РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T00:30
2022-01-01T00:30
в мире
справки
декларация объединенных наций
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Декларация Объединенных Наций (Декларация 26 государств, Вашингтонская декларация) – документ, подписанный 1-2 января 1942 года на первой Вашингтонской конференции представителями государств Антигитлеровской коалиции. Страны "Большой четверки": СССР (Максим Литвинов), США (Франклин Рузвельт), Великобритании (Уинстон Черчилль) и Китая (Цзы-вень) подписали документ 1 января. 2 января поставили свои подписи представители стран Британского содружества (Австралии, Индии, Канады, Новой Зеландии, Южно-Африканского Союза), ряда государств Южной и Центральной Америки (Гаити, Гватемалы, Гондураса, Доминиканской Республики, Коста-Рики, Кубы, Никарагуа, Панамы, Сальвадора), а также правительств в изгнании (Бельгии, Греции, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, Чехословакии и Югославии). Название "Объединенные Нации" для союзников по Антигитлеровской коалиции было предложено президентом Соединенных Штатов Франклином Рузвельтом. Государства, подписавшие декларацию, заявили в ней о присоединении "к общей программе целей и принципов", изложенной в Атлантической хартии (1941), и о необходимости полной победы над врагом "для защиты жизни, свободы, независимости и религиозной свободы и для сохранения человеческих прав и справедливости". Они обязались "употребить все свои ресурсы, военные или экономические, против тех членов тройственного пакта и присоединившихся к нему", с которыми они находятся в состоянии войны, сотрудничать друг с другом и "не заключать сепаратного перемирия или мира с врагами". В декларации указывалось, что к ней могут присоединиться другие нации, "которые оказывают или могут оказывать материальную помощь и содействие в борьбе за победу над гитлеризмом". Декларация содействовала сплочению антигитлеровской коалиции. Впоследствии к Декларации присоединились: Мексика, Уругвай, Эфиопия, Колумбия, Египет, Эквадор, Ирак, Сирия, Перу, Иран, Франция, Венесуэла, Либерия, Филиппины, Турция, Парагвай, Бразилия, Саудовская Аравия, Чили, Боливия и Ливан.Декларация Объединенных наций послужила основой для будущей Организации Объединенных Наций.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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в мире, справки, декларация объединенных наций
00:30 01.01.2022
 

Декларация Объединенных Наций

© РИА Новости / Перейти в фотобанкНа церемонии подписания Декларации Объединенных Наций в Вашингтоне. 1 января 1942 года
На церемонии подписания Декларации Объединенных Наций в Вашингтоне. 1 января 1942 года - РИА Новости, 1920, 01.01.2022
© РИА Новости
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Декларация Объединенных Наций (Декларация 26 государств, Вашингтонская декларация) – документ, подписанный 1-2 января 1942 года на первой Вашингтонской конференции представителями государств Антигитлеровской коалиции. Страны "Большой четверки": СССР (Максим Литвинов), США (Франклин Рузвельт), Великобритании (Уинстон Черчилль) и Китая (Цзы-вень) подписали документ 1 января. 2 января поставили свои подписи представители стран Британского содружества (Австралии, Индии, Канады, Новой Зеландии, Южно-Африканского Союза), ряда государств Южной и Центральной Америки (Гаити, Гватемалы, Гондураса, Доминиканской Республики, Коста-Рики, Кубы, Никарагуа, Панамы, Сальвадора), а также правительств в изгнании (Бельгии, Греции, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, Чехословакии и Югославии).
Название "Объединенные Нации" для союзников по Антигитлеровской коалиции было предложено президентом Соединенных Штатов Франклином Рузвельтом.
Государства, подписавшие декларацию, заявили в ней о присоединении "к общей программе целей и принципов", изложенной в Атлантической хартии (1941), и о необходимости полной победы над врагом "для защиты жизни, свободы, независимости и религиозной свободы и для сохранения человеческих прав и справедливости". Они обязались "употребить все свои ресурсы, военные или экономические, против тех членов тройственного пакта и присоединившихся к нему", с которыми они находятся в состоянии войны, сотрудничать друг с другом и "не заключать сепаратного перемирия или мира с врагами". В декларации указывалось, что к ней могут присоединиться другие нации, "которые оказывают или могут оказывать материальную помощь и содействие в борьбе за победу над гитлеризмом". Декларация содействовала сплочению антигитлеровской коалиции.
Впоследствии к Декларации присоединились: Мексика, Уругвай, Эфиопия, Колумбия, Египет, Эквадор, Ирак, Сирия, Перу, Иран, Франция, Венесуэла, Либерия, Филиппины, Турция, Парагвай, Бразилия, Саудовская Аравия, Чили, Боливия и Ливан.
Декларация Объединенных наций послужила основой для будущей Организации Объединенных Наций.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
В миреСправкиДекларация Объединенных Наций
 
 
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