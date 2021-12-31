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Диетологи посоветовали, как правильно организовать застолье в Новый год
Диетологи посоветовали, как правильно организовать застолье в Новый год - РИА Новости, 31.12.2021
Диетологи посоветовали, как правильно организовать застолье в Новый год
Диетологи советуют при планировании новогоднего стола заменить традиционное оливье на легкий салат с индейкой и авокадо или же расценивать салаты с майонезом не РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T10:22
2021-12-31T17:21
новый год — 2022
общество
еда
новый год
маргарита королева
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Диетологи советуют при планировании новогоднего стола заменить традиционное оливье на легкий салат с индейкой и авокадо или же расценивать салаты с майонезом не как закуски, а как вторые блюда. Они также рассказали, как можно облегчить мясные блюда и почему стоит запивать всю пищу водой.Опрошенные РИА Новости диетологи сходятся во мнении, что традиционный плотный новогодний стол с обилием сложных салатов с майонезом и жирных блюд может серьезно навредить здоровью, вызвать дискомфорт и тяжесть в животе, поэтому нужно избежать переедания. Как в свою очередь отметила диетолог Маргарита Королева, переедание может даже негативно сказаться на иммунитете."Здоровье сейчас, наоборот, нужно поддерживать, иммунитет должен быть высоким, а избыток пищи, так же как и ее недостаток, могут привести к проблемам. Так что нужно заранее все продумать, расписать уже сейчас, какие блюда будут на столе. Важно мыслить позитивно и наслаждаться уже формирующейся атмосферой праздника, это отвлечет нас от насущных проблем, снизит уровень стресса и позволит тем самым поддержать собственный иммунитет", — отметила она.Застолье пораньшеКак отмечает специалист по лечению избыточного веса и ожирения Майра Рау, чтобы не переесть за новогодним столом, важно к моменту застолья не испытывать сильное чувство голода, для этого не стоит пропускать приемы пищи в течение дня, и лучше празднично поужинать в более привычное время."Кажется, что поздние новогодние застолья давно уже ушли в прошлое. Однако изобильные столы для многих являются частью новогоднего праздника. В таких случаях я рекомендую накрыть стол и поужинать празднично в привычное для ужина время. Дальше, если застолье продолжается, оставить на столе легкие закуски в виде фруктов, легких овощных салатов или просто нарезанных свежих овощей и порционных десертов, если без них праздник — не праздник", — отметила Рау.Также, по словам диетолога Королевой, нужно организовать себе праздничный обед 1 января."Нужно обязательно сделать новогодний обед на следующий день, 1 января, где может быть и десерт, например, большой шоколадный торт, а ночь лучше сделать лаконичной. Накануне ночного застолья обязательно должен быть плотненький ужин, чтобы рука предательски не потянулась и все в 11 часов вечера не кинулись к праздничному столу и не набросились на еду. Не надо готовить пустоты в желудке, чтобы резко с курантами все туда заложить", — отметила она.Избежать перееданияДиетологи отмечают, что если же передвинуть застолье на другое время нет возможности, нужно тщательно подобрать состав блюд."Пусть это будет оригинальное блюдо, не традиционное многосложное, как оливье с майонезом, как это водится. Есть масса других салатиков, полезных и интересных, с сочетанием теплого мяса, например, индейки и салатных листьев, авокадо, помидорок черри. Самое главное, чтобы салаты не были многосложными, тяжелыми, а были легкими", — отметила Королева.Но если оливье и селедка под шубой — это святое, то лучше отнестись к ним не как к закускам, а как к полноценному второму блюду, считает Рау."Я предлагаю относиться к салатам с майонезом как к вторым блюдам, ведь они очень сытные и калорийные. Поделите вашу тарелку на четыре части: четверть заполните салатами с майонезом, четверть — горячим блюдом, а половину — овощами без заправки. Тогда вы точно попробуете все без переедания", — отметила специалист.Кроме того, меньше съесть поможет вода. "На стол поставьте воду — газированную, без газа, с добавлением долек лимона, лайма или ягод. Прием воды в течение дня, перед застольем и во время еды позволит насытиться меньшим объемом пищи", — рассказала Рау.Помимо этого, диетологи советуют попробовать облегчить мясные блюда. По словам Рау, способ приготовления и количество масла, добавляемого в процессе, сильно влияют на тяжесть, то есть калорийность готового блюда."Облегчить мясное блюдо можно, не добавляя масло в процессе его приготовления или добавляя минимум. И к мясу должны обязательно подаваться блюда из овощей без майонеза. Кроме того, большое значение имеет размер порции: порция меньше — блюдо легче по калориям", — отмечает Рау.В качестве горячего блюда можно выбрать индейку, это будет более полезным выбором, чем, например, свинина, отмечает диетолог Королева."Если одних закусок мало, нужно горячее блюдо, то пусть это будет запеченная индейка с овощами. Можно использовать какие-нибудь оригинальные овощи: спаржу, артишоки, пусть их будет немного, но это будет что-то праздничное и необычное, не входящее в повседневный рацион. Нужно обязательно пролистать какие-нибудь кулинарные книги, поискать в интернете, обменяться рецептами с друзьями", — рассказала она.Она также советует привлечь к процессу готовки детей. "Например, они могут сделать шпажки с ягодами, фруктами, овощами, сыром, чтобы они сами ручками сделали, и им потом будет это интересно есть, их не нужно пытаться удивить многосложными салатами", — отметила Королева.Также, по ее словам, напитки для детей должны быть в виде натуральных компотов, морсов, а уж никак не газированные рафинированные напитки. А что касается десертов, то лучше всего приготовить что-то из натуральных продуктов, например, самим сделать мороженое для детей, с добавлением ягод."Если вы планируете покупать десерт, тогда можно обойтись и без гарнира. В состоянии переедания, как правило, десерт не производит должного впечатления", — добавила специалист Майра Рау.В гости со своимНовогоднее застолье в гостях тоже может обернуться проблемами для желудка, отмечают диетологи. По словам Королевой, непривычный состав пищи и способ ее приготовления могут вызвать дискомфорт."Если придется идти к кому-то в гости и человек понимает, что в гостях его будет ждать щедро накрытый стол, то нежелательно ему все это вкушать, в силу того, что могут быть свои особенности организма, и лучше самому приготовить блюда и взять их с собой", — отмечает она.По ее словам, тогда можно будет и всех угостить, и приготовить что-то для себя, зная, как отреагирует организм.
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общество, еда, новый год, маргарита королева
10:22 31.12.2021 (обновлено: 17:21 31.12.2021)
 
Диетологи посоветовали, как правильно организовать застолье в Новый год

Диетологи посоветовали отказаться в новогоднюю ночь от оливье

© Fotolia / Africa StudioСалат "Оливье". Архивное фото
Салат Оливье. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
© Fotolia / Africa Studio
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Диетологи советуют при планировании новогоднего стола заменить традиционное оливье на легкий салат с индейкой и авокадо или же расценивать салаты с майонезом не как закуски, а как вторые блюда. Они также рассказали, как можно облегчить мясные блюда и почему стоит запивать всю пищу водой.
Опрошенные РИА Новости диетологи сходятся во мнении, что традиционный плотный новогодний стол с обилием сложных салатов с майонезом и жирных блюд может серьезно навредить здоровью, вызвать дискомфорт и тяжесть в животе, поэтому нужно избежать переедания. Как в свою очередь отметила диетолог Маргарита Королева, переедание может даже негативно сказаться на иммунитете.
"Здоровье сейчас, наоборот, нужно поддерживать, иммунитет должен быть высоким, а избыток пищи, так же как и ее недостаток, могут привести к проблемам. Так что нужно заранее все продумать, расписать уже сейчас, какие блюда будут на столе. Важно мыслить позитивно и наслаждаться уже формирующейся атмосферой праздника, это отвлечет нас от насущных проблем, снизит уровень стресса и позволит тем самым поддержать собственный иммунитет", — отметила она.

Застолье пораньше

Как отмечает специалист по лечению избыточного веса и ожирения Майра Рау, чтобы не переесть за новогодним столом, важно к моменту застолья не испытывать сильное чувство голода, для этого не стоит пропускать приемы пищи в течение дня, и лучше празднично поужинать в более привычное время.
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"Кажется, что поздние новогодние застолья давно уже ушли в прошлое. Однако изобильные столы для многих являются частью новогоднего праздника. В таких случаях я рекомендую накрыть стол и поужинать празднично в привычное для ужина время. Дальше, если застолье продолжается, оставить на столе легкие закуски в виде фруктов, легких овощных салатов или просто нарезанных свежих овощей и порционных десертов, если без них праздник — не праздник", — отметила Рау.
Также, по словам диетолога Королевой, нужно организовать себе праздничный обед 1 января.
"Нужно обязательно сделать новогодний обед на следующий день, 1 января, где может быть и десерт, например, большой шоколадный торт, а ночь лучше сделать лаконичной. Накануне ночного застолья обязательно должен быть плотненький ужин, чтобы рука предательски не потянулась и все в 11 часов вечера не кинулись к праздничному столу и не набросились на еду. Не надо готовить пустоты в желудке, чтобы резко с курантами все туда заложить", — отметила она.
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Избежать переедания

Диетологи отмечают, что если же передвинуть застолье на другое время нет возможности, нужно тщательно подобрать состав блюд.
"Пусть это будет оригинальное блюдо, не традиционное многосложное, как оливье с майонезом, как это водится. Есть масса других салатиков, полезных и интересных, с сочетанием теплого мяса, например, индейки и салатных листьев, авокадо, помидорок черри. Самое главное, чтобы салаты не были многосложными, тяжелыми, а были легкими", — отметила Королева.
Но если оливье и селедка под шубой — это святое, то лучше отнестись к ним не как к закускам, а как к полноценному второму блюду, считает Рау.
"Я предлагаю относиться к салатам с майонезом как к вторым блюдам, ведь они очень сытные и калорийные. Поделите вашу тарелку на четыре части: четверть заполните салатами с майонезом, четверть — горячим блюдом, а половину — овощами без заправки. Тогда вы точно попробуете все без переедания", — отметила специалист.
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Кроме того, меньше съесть поможет вода. "На стол поставьте воду — газированную, без газа, с добавлением долек лимона, лайма или ягод. Прием воды в течение дня, перед застольем и во время еды позволит насытиться меньшим объемом пищи", — рассказала Рау.
Помимо этого, диетологи советуют попробовать облегчить мясные блюда. По словам Рау, способ приготовления и количество масла, добавляемого в процессе, сильно влияют на тяжесть, то есть калорийность готового блюда.
"Облегчить мясное блюдо можно, не добавляя масло в процессе его приготовления или добавляя минимум. И к мясу должны обязательно подаваться блюда из овощей без майонеза. Кроме того, большое значение имеет размер порции: порция меньше — блюдо легче по калориям", — отмечает Рау.
В качестве горячего блюда можно выбрать индейку, это будет более полезным выбором, чем, например, свинина, отмечает диетолог Королева.
"Если одних закусок мало, нужно горячее блюдо, то пусть это будет запеченная индейка с овощами. Можно использовать какие-нибудь оригинальные овощи: спаржу, артишоки, пусть их будет немного, но это будет что-то праздничное и необычное, не входящее в повседневный рацион. Нужно обязательно пролистать какие-нибудь кулинарные книги, поискать в интернете, обменяться рецептами с друзьями", — рассказала она.
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Она также советует привлечь к процессу готовки детей. "Например, они могут сделать шпажки с ягодами, фруктами, овощами, сыром, чтобы они сами ручками сделали, и им потом будет это интересно есть, их не нужно пытаться удивить многосложными салатами", — отметила Королева.
Также, по ее словам, напитки для детей должны быть в виде натуральных компотов, морсов, а уж никак не газированные рафинированные напитки. А что касается десертов, то лучше всего приготовить что-то из натуральных продуктов, например, самим сделать мороженое для детей, с добавлением ягод.
"Если вы планируете покупать десерт, тогда можно обойтись и без гарнира. В состоянии переедания, как правило, десерт не производит должного впечатления", — добавила специалист Майра Рау.
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В гости со своим

Новогоднее застолье в гостях тоже может обернуться проблемами для желудка, отмечают диетологи. По словам Королевой, непривычный состав пищи и способ ее приготовления могут вызвать дискомфорт.
"Если придется идти к кому-то в гости и человек понимает, что в гостях его будет ждать щедро накрытый стол, то нежелательно ему все это вкушать, в силу того, что могут быть свои особенности организма, и лучше самому приготовить блюда и взять их с собой", — отмечает она.
По ее словам, тогда можно будет и всех угостить, и приготовить что-то для себя, зная, как отреагирует организм.
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