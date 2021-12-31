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Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
Новый год — 2022
https://ria.ru/20211231/zakharova-1766279291.html
Захарова рассказала, как встретит Новый год
Захарова рассказала, как встретит Новый год - РИА Новости, 31.12.2021
Захарова рассказала, как встретит Новый год
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что на Новый год обязательно смотрит фильм "Ирония судьбы" и готовит оливье. РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T11:17
2021-12-31T11:17
новый год — 2022
общество
эльдар рязанов
мария захарова
россия
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что на Новый год обязательно смотрит фильм "Ирония судьбы" и готовит оливье."Первое условие для создания новогоднего настроения — надеяться, что никакие новости его не испортят... Второе, из чего складывается новогодние настроение, — это традиции. Подготовка к новогоднему застолью, приготовление традиционных блюд. Никуда без оливье — мне кажется, ждем этого всей семьей и сами его готовим. На горячее в этом году будет дичь — как раз на прошлой неделе решали, был семейный совет. Обязательно будут какие-то соленья, которые делали летом, пироги", - сказала она изданию "Газета.Ru".Захарова добавила, что каждый Новый год обязательно смотрит фильм "Ирония судьбы" Эльдара Рязанова."И, конечно, последние штрихи подготовки будут традиционно проходить под "Иронию судьбы" — обожаемую, любимую. Иногда еще смотрим "Служебный роман" и другие традиционные новогодние фильмы. Я очень рада, что эта традиция сохраняется. И даже если эти фильмы перестанут показывать по телевидению, мы будем все смотреть через интернет", - подчеркнула она.
https://ria.ru/20211231/prezident-1766250390.html
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общество, эльдар рязанов, мария захарова, россия
11:17 31.12.2021
 
Захарова рассказала, как встретит Новый год

Представитель МИД Захарова рассказала, что на Новый год смотрит "Иронию судьбы"

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что на Новый год обязательно смотрит фильм "Ирония судьбы" и готовит оливье.
"Первое условие для создания новогоднего настроения — надеяться, что никакие новости его не испортят... Второе, из чего складывается новогодние настроение, — это традиции. Подготовка к новогоднему застолью, приготовление традиционных блюд. Никуда без оливье — мне кажется, ждем этого всей семьей и сами его готовим. На горячее в этом году будет дичь — как раз на прошлой неделе решали, был семейный совет. Обязательно будут какие-то соленья, которые делали летом, пироги", - сказала она изданию "Газета.Ru".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
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Путин рассказал, как встретит Новый год
Захарова добавила, что каждый Новый год обязательно смотрит фильм "Ирония судьбы" Эльдара Рязанова.
"И, конечно, последние штрихи подготовки будут традиционно проходить под "Иронию судьбы" — обожаемую, любимую. Иногда еще смотрим "Служебный роман" и другие традиционные новогодние фильмы. Я очень рада, что эта традиция сохраняется. И даже если эти фильмы перестанут показывать по телевидению, мы будем все смотреть через интернет", - подчеркнула она.
Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга в Поезде Деда Мороза во время презентации поезда на Казанском вокзале в Москве - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
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Новый год — 2022ОбществоЭльдар РязановМария ЗахароваРоссия
 
 
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