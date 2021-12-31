Захарова рассказала, как встретит Новый год
Представитель МИД Захарова рассказала, что на Новый год смотрит "Иронию судьбы"
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что на Новый год обязательно смотрит фильм "Ирония судьбы" и готовит оливье.
"Первое условие для создания новогоднего настроения — надеяться, что никакие новости его не испортят... Второе, из чего складывается новогодние настроение, — это традиции. Подготовка к новогоднему застолью, приготовление традиционных блюд. Никуда без оливье — мне кажется, ждем этого всей семьей и сами его готовим. На горячее в этом году будет дичь — как раз на прошлой неделе решали, был семейный совет. Обязательно будут какие-то соленья, которые делали летом, пироги", - сказала она изданию "Газета.Ru".
Захарова добавила, что каждый Новый год обязательно смотрит фильм "Ирония судьбы" Эльдара Рязанова.
"И, конечно, последние штрихи подготовки будут традиционно проходить под "Иронию судьбы" — обожаемую, любимую. Иногда еще смотрим "Служебный роман" и другие традиционные новогодние фильмы. Я очень рада, что эта традиция сохраняется. И даже если эти фильмы перестанут показывать по телевидению, мы будем все смотреть через интернет", - подчеркнула она.
3 декабря, 10:44Дед Мороз рассказал, как планирует встретить Новый год