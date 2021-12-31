https://ria.ru/20211231/zakharova-1766279291.html

Захарова рассказала, как встретит Новый год

Захарова рассказала, как встретит Новый год - РИА Новости, 31.12.2021

Захарова рассказала, как встретит Новый год

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что на Новый год обязательно смотрит фильм "Ирония судьбы" и готовит оливье. РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T11:17

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2021-12-31T11:17

новый год — 2022

общество

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что на Новый год обязательно смотрит фильм "Ирония судьбы" и готовит оливье."Первое условие для создания новогоднего настроения — надеяться, что никакие новости его не испортят... Второе, из чего складывается новогодние настроение, — это традиции. Подготовка к новогоднему застолью, приготовление традиционных блюд. Никуда без оливье — мне кажется, ждем этого всей семьей и сами его готовим. На горячее в этом году будет дичь — как раз на прошлой неделе решали, был семейный совет. Обязательно будут какие-то соленья, которые делали летом, пироги", - сказала она изданию "Газета.Ru".Захарова добавила, что каждый Новый год обязательно смотрит фильм "Ирония судьбы" Эльдара Рязанова."И, конечно, последние штрихи подготовки будут традиционно проходить под "Иронию судьбы" — обожаемую, любимую. Иногда еще смотрим "Служебный роман" и другие традиционные новогодние фильмы. Я очень рада, что эта традиция сохраняется. И даже если эти фильмы перестанут показывать по телевидению, мы будем все смотреть через интернет", - подчеркнула она.

https://ria.ru/20211231/prezident-1766250390.html

https://ria.ru/20211203/prazdnik-1761966933.html

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общество, эльдар рязанов, мария захарова, россия