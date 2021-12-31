https://ria.ru/20211231/zakharova-1766278950.html

Захарова пожелала всем мира в новом году

Захарова пожелала всем мира в новом году - РИА Новости, 31.12.2021

Захарова пожелала всем мира в новом году

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пожелала всем мира, здоровья и благополучия в новом году и рассказала, что отметит праздник в Подмосковье, а... РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T11:15

2021-12-31T11:15

2021-12-31T11:15

новый год — 2022

общество

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

новый год

мария захарова

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пожелала всем мира, здоровья и благополучия в новом году и рассказала, что отметит праздник в Подмосковье, а потом поедет отдыхать в один из регионов, возможно, в Тверь."В первую очередь я желаю всем мира. А во вторую — ценить его и беречь. В-третьих, конечно, благополучия, здоровья, счастья, успеха, удачи и радости. Умения радоваться каждому дню, а также видеть и распознавать все то хорошее, что с нами происходит", - сказала Захарова изданию "Газета.Ru".По словам официального представителя МИД, отмечать Новый год она будет в Подмосковье в кругу семьи, а в праздники, возможно, поедет в Тверь и Торжок."В течение праздников хотим поехать в один из российских регионов на несколько дней с туристическими целями. Приоткрою секрет: возможно, это будет Тверь. Там есть очень много, что посмотреть. И сама Тверь, и рядом Торжок. Много исторических мест, хотелось поехать туда давно. Надеюсь, у нас получится", - рассказала она.

https://ria.ru/20211230/mechta-1766127633.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), новый год, мария захарова