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При взрыве в ЦАР пострадали трое миротворцев ООН

При взрыве в ЦАР пострадали трое миротворцев ООН - РИА Новости, 31.12.2021

При взрыве в ЦАР пострадали трое миротворцев ООН

Трое миротворцев ООН из Танзании пострадали при подрыве их автомобиля в Центральноафриканской республике, сообщила миссия ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА). РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T09:24

2021-12-31T09:24

2021-12-31T10:52

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Трое миротворцев ООН из Танзании пострадали при подрыве их автомобиля в Центральноафриканской республике, сообщила миссия ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА).По данным организации, взрыв произошел в юго-западной части страны в четверг примерно в 11.00 по местному времени (13.00 мск), когда автоколонна миротворцев отправилась из города Берберати в сторону временных военных постов, расположенных на расстоянии около 100 километров."Трое танзанийских миротворцев МИНУСКА пострадали, в том числе один серьезно, в четверг утром возле деревни Батури-Боле в префектуре Мамбере-Кадей (юго-запад Центральноафриканской республики), когда их автомобиль подорвался на неопознанном взрывном устройстве. Тяжелораненого солдата доставили в Буар для лечения перед его эвакуацией в Банги", - говорится в заявлении на сайте организации. Миссия "решительно осудила" использование взрывных устройств вооруженными группировками ЦАР.Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками бывшей исламистской группировки "Селека" и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным ООН на конец июля 2018 года, за время конфликта до 1 миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли около 6 тысяч человек.Власти ЦАР и представители вооруженных группировок 6 февраля 2019 года по итогам почти двухнедельных переговоров в Хартуме поставили подписи под мирным соглашением, которое призвано положить конец многолетнему конфликту в стране. Стороны сошлись во мнении, что организация свободных и инклюзивных выборов - единственный способ обеспечить сменяемость власти в стране. Кроме того, правительство обязалось обеспечить свободу создания партий или политических движений. Было также решено создать необходимые условия для добровольного возвращения беженцев.Конституционный суд ЦАР 18 января огласил окончательные итоги президентских выборов 27 декабря 2020 года. Победу одержал действующий глава государства Фостен Арканж Туадера, набравший 53,16% голосов в первом туре. За его ближайшего соперника - лидера партии "Союз за центральноафриканское возрождение" Анисе Жоржа Дологеле - проголосовали 21,9% избирателей. Оппозиция и вооруженные группировки повстанцев не признали итоги выборов - правительство сообщило о попытках мятежников атаковать Банги.

https://ria.ru/20211102/tsar-1757368294.html

https://ria.ru/20211006/tsar-1753304663.html

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в мире, оон, цар, банги, хартум (город)