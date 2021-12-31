https://ria.ru/20211231/voyska-1766255181.html

В США заявили, что будут отслеживать перемещение российских войск у границ

В США заявили, что будут отслеживать перемещение российских войск у границ - РИА Новости, 31.12.2021

В США заявили, что будут отслеживать перемещение российских войск у границ

США намерены пристально отслеживать перемещения и концентрацию российских войск вблизи Украины, сообщил журналистам высокопоставленный представитель... РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T02:08

2021-12-31T02:08

2021-12-31T02:09

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ВАШИНГТОН, 30 дек - РИА Новости. США намерены пристально отслеживать перемещения и концентрацию российских войск вблизи Украины, сообщил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации."Мы намерены очень пристально отслеживать передвижения и наращивание российских сил на границе с Украиной и готовиться к любому решению, которое в конце концов примет российский президент", - сказал он в ходе телефонного брифинга.

https://ria.ru/20211231/pomosch-1766254884.html

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в мире, украина, сша