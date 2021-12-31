https://ria.ru/20211231/voyna-1766330066.html
Названы главные пороховые бочки планеты в 2022 году
Названы главные пороховые бочки мира, где может вспыхнуть война в 2022 году - РИА Новости, 31.12.2021
Названы главные пороховые бочки планеты в 2022 году
Американский журнал Foreign Policy составил список "пороховых бочек" планеты, в которых может вспыхнуть вооруженный конфликт в 2022 году. РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T21:04
2021-12-31T21:04
2021-12-31T21:11
в мире
эфиопия
украина
израиль
сша
иран
китай
африка
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Американский журнал Foreign Policy составил список "пороховых бочек" планеты, в которых может вспыхнуть вооруженный конфликт в 2022 году.В перечень вошла Эфиопия из-за столкновений между федеральным правительством и силами "Народного фронта освобождения Тыграя". Потенциальные войны в Африке могут быть спровоцированы и различными радикальными исламистскими движениями на континенте, полагают колумнисты.Как отмечают в статье, случайный инцидент с военными самолетами США и Китая в районе Тайваня или в Южно-Китайском море рискует стать отправной точкой большой войны, поскольку напряжение между этими великими державами растет. Когда в 2001 году столкнулись самолеты двух стран, понадобились месяцы интенсивных дипломатических контактов, чтобы уладить ситуацию. В нынешних условиях это будет гораздо более сложной задачей, говорится в материале.Провал переговоров по ядерной программе между Вашингтоном и Тегераном станет горькой пилюлей для Соединенных Штатов, полагают авторы. Иран продолжит обогащать уран и получит возможность создать мощное оружие массового поражения, тогда Америке и Израилю придется нанести авиаудары по территории страны, чтобы ослабить ядерный потенциал Тегерана, прогнозируют обозреватели журнала.Кроме того, колумнисты внесли в список Украину из-за экспансии НАТО в Восточную Европу и ее военного освоения Североатлантическим альянсом.Западные СМИ в последнее время регулярно публикуют сообщения о подготовке Россией "вторжения" на Украину. В Москве неоднократно отвергали обвинения в подготовке агрессии против Киева. Как заявили в Кремле, подобные вбросы используют в качестве предлога для наращивания сил НАТО у российских границ.
https://ria.ru/20211231/kapkan-1766309451.html
https://ria.ru/20211230/stsenariy-1766205033.html
эфиопия
украина
израиль
сша
иран
китай
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тайвань
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в мире, эфиопия, украина, израиль, сша, иран, китай, африка, тайвань, нато
21:04 31.12.2021 (обновлено: 21:11 31.12.2021)
Названы главные пороховые бочки мира, где может вспыхнуть война в 2022 году
FP назвал главные пороховые бочки планеты, где может вспыхнуть война в 2022 году