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Турки обрадовались тому, что НАТО от них отстала
Турки обрадовались, что им не придется "воевать" с Россией - РИА Новости, 31.12.2021
Турки обрадовались тому, что НАТО от них отстала
Читатели издания Haber7 прокомментировали новость о том, что с Нового года Турция оставит командование Объединенной оперативной группой повышенной готовности... РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T10:50
2021-12-31T15:04
анкара
турция
франция
нато
россия
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Читатели издания Haber7 прокомментировали новость о том, что с Нового года Турция оставит командование Объединенной оперативной группой повышенной готовности сил НАТО. Многие обрадовались, что в случае обострения конфликта между альянсом и Россией ответственность не будет лежать на Анкаре."Дай бог, мы полностью выйдем из НАТО. Скоро всем станет понятно, о чем я говорю. Что делать Турции среди шаек лицемеров?" — задался вопросом Сердар."Тюрко-исламский союз должен создать свою НАТО. Когда Европа перейдет к единой армии с единой идентичностью, нынешняя НАТО утратит свою силу, и тогда это будет проблемой для Турции", — считает Походмиссия."Очень даже хорошо. Пусть не ссорят нас с Россией. В противном случае нам бы изрядно досталось от нее. Пусть Франция занимается Россией. Русские никого не пощадят. Жребий брошен", — выразил мнение Мухсин."Немцы и французы плюс поляки и прочие военнослужащие — для России раз плюнуть. Не обращайте внимания на помпезное название этой силы… Хоть от нас отстали…" — подытожили читатели.В последнее время на Западе все чаще заявляют, что Россия готовит "вторжение" на Украину. В Москве это отрицают, подчеркивая, что передвижение войск по собственной территории не должно никого беспокоить. Как неоднократно отмечали в Кремле, подобные выпады используют в качестве предлога, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20211229/nato-1766018476.html
https://ria.ru/20211227/turtsiya-1765628051.html
анкара
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анкара, турция, франция, нато, россия
10:50 31.12.2021 (обновлено: 15:04 31.12.2021)
 
Турки обрадовались, что им не придется "воевать" с Россией

Читатели Haber7 — о смене командования оперативными силами НАТО: хоть от нас отстали

© AP Photo / Emrah GurelТурецкие военные недалеко от границы с Сирией
Турецкие военные недалеко от границы с Сирией - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
© AP Photo / Emrah Gurel
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Читатели издания Haber7 прокомментировали новость о том, что с Нового года Турция оставит командование Объединенной оперативной группой повышенной готовности сил НАТО. Многие обрадовались, что в случае обострения конфликта между альянсом и Россией ответственность не будет лежать на Анкаре.
"Дай бог, мы полностью выйдем из НАТО. Скоро всем станет понятно, о чем я говорю. Что делать Турции среди шаек лицемеров?" — задался вопросом Сердар.
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
29 декабря, 15:32В мире
Болтон назвал главную ошибку НАТО в отношении России
"Тюрко-исламский союз должен создать свою НАТО. Когда Европа перейдет к единой армии с единой идентичностью, нынешняя НАТО утратит свою силу, и тогда это будет проблемой для Турции", — считает Походмиссия.
"Очень даже хорошо. Пусть не ссорят нас с Россией. В противном случае нам бы изрядно досталось от нее. Пусть Франция занимается Россией. Русские никого не пощадят. Жребий брошен", — выразил мнение Мухсин.
"Немцы и французы плюс поляки и прочие военнослужащие — для России раз плюнуть. Не обращайте внимания на помпезное название этой силы… Хоть от нас отстали…" — подытожили читатели.
В последнее время на Западе все чаще заявляют, что Россия готовит "вторжение" на Украину. В Москве это отрицают, подчеркивая, что передвижение войск по собственной территории не должно никого беспокоить. Как неоднократно отмечали в Кремле, подобные выпады используют в качестве предлога, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции по итогам седьмого заседания Совместной группы стратегического планирования под председательством глав МИД Рф и Турции - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
27 декабря, 11:59
В Турции оценили возможность военного конфликта России и НАТО из-за Украины
 
АнкараТурцияФранцияНАТОРоссия
 
 
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