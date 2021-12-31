Турки обрадовались тому, что НАТО от них отстала

10:50 31.12.2021 (обновлено: 15:04 31.12.2021)
Турки обрадовались, что им не придется "воевать" с Россией
Читатели Haber7 — о смене командования оперативными силами НАТО: хоть от нас отстали
© AP Photo / Emrah GurelТурецкие военные недалеко от границы с Сирией
© AP Photo / Emrah Gurel
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Читатели издания Haber7 прокомментировали новость о том, что с Нового года Турция оставит командование Объединенной оперативной группой повышенной готовности сил НАТО. Многие обрадовались, что в случае обострения конфликта между альянсом и Россией ответственность не будет лежать на Анкаре.
"Дай бог, мы полностью выйдем из НАТО. Скоро всем станет понятно, о чем я говорю. Что делать Турции среди шаек лицемеров?" — задался вопросом Сердар.
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"Тюрко-исламский союз должен создать свою НАТО. Когда Европа перейдет к единой армии с единой идентичностью, нынешняя НАТО утратит свою силу, и тогда это будет проблемой для Турции", — считает Походмиссия.
"Очень даже хорошо. Пусть не ссорят нас с Россией. В противном случае нам бы изрядно досталось от нее. Пусть Франция занимается Россией. Русские никого не пощадят. Жребий брошен", — выразил мнение Мухсин.
"Немцы и французы плюс поляки и прочие военнослужащие — для России раз плюнуть. Не обращайте внимания на помпезное название этой силы… Хоть от нас отстали…" — подытожили читатели.
В последнее время на Западе все чаще заявляют, что Россия готовит "вторжение" на Украину. В Москве это отрицают, подчеркивая, что передвижение войск по собственной территории не должно никого беспокоить. Как неоднократно отмечали в Кремле, подобные выпады используют в качестве предлога, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО.
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