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"Газпром" не нарушал договоров в Европе, заявил глава МИД Венгрии
"Газпром" не нарушал договоров в Европе, заявил глава МИД Венгрии - РИА Новости, 31.12.2021
"Газпром" не нарушал договоров в Европе, заявил глава МИД Венгрии
Никто в Европе не сталкивался с нарушением договоров о поставках газа со стороны "Газпрома", заявил глава МИД Венгрии Петр Сийярто. РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T08:07
2021-12-31T08:07
2021-12-31T11:39
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Никто в Европе не сталкивался с нарушением договоров о поставках газа со стороны "Газпрома", заявил глава МИД Венгрии Петр Сийярто.Дипломат допустил, что жалобы европейских политиков вызваны нежеланием госкорпорации отправлять дополнительные объемы топлива. При этом, заметил Сийярто, этот вопрос относится к области коммерции, а не политики."Я понимаю, что очень легко для политиков обвинить какую-то одну страну или человека, чтобы снять с себя ответственность. <...> Я знаю, что все гораздо сложнее, чем некоторые европейские коллеги думают. Я из своего опыта могу сказать: с "Газпромом" договориться непросто, но если вы сделали это, можно быть уверенным, что все будет выполнено", — подчеркнул министр.Венгрия и "Газпром" в сентябре подписали контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет. В том числе 3,5 миллиарда кубов будут поступать через Сербию (из "Турецкого потока") и один миллиард — через Австрию.
https://ria.ru/20211230/gaz-1766236027.html
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европа, газпром, петер сийярто, мид венгрии, венгрия, россия
08:07 31.12.2021 (обновлено: 11:39 31.12.2021)
"Газпром" не нарушал договоров в Европе, заявил глава МИД Венгрии
Глава МИД Венгрии Сийярто: в Европе не сталкивались с нарушениями договоров "Газпромом"