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"Газпром" не нарушал договоров в Европе, заявил глава МИД Венгрии
"Газпром" не нарушал договоров в Европе, заявил глава МИД Венгрии - РИА Новости, 31.12.2021
"Газпром" не нарушал договоров в Европе, заявил глава МИД Венгрии
Никто в Европе не сталкивался с нарушением договоров о поставках газа со стороны "Газпрома", заявил глава МИД Венгрии Петр Сийярто. РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T08:07
2021-12-31T11:39
европа
газпром
петер сийярто
мид венгрии
венгрия
россия
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Никто в Европе не сталкивался с нарушением договоров о поставках газа со стороны "Газпрома", заявил глава МИД Венгрии Петр Сийярто.Дипломат допустил, что жалобы европейских политиков вызваны нежеланием госкорпорации отправлять дополнительные объемы топлива. При этом, заметил Сийярто, этот вопрос относится к области коммерции, а не политики."Я понимаю, что очень легко для политиков обвинить какую-то одну страну или человека, чтобы снять с себя ответственность. &lt;...&gt; Я знаю, что все гораздо сложнее, чем некоторые европейские коллеги думают. Я из своего опыта могу сказать: с "Газпромом" договориться непросто, но если вы сделали это, можно быть уверенным, что все будет выполнено", — подчеркнул министр.Венгрия и "Газпром" в сентябре подписали контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет. В том числе 3,5 миллиарда кубов будут поступать через Сербию (из "Турецкого потока") и один миллиард — через Австрию.
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европа, газпром, петер сийярто, мид венгрии, венгрия, россия
08:07 31.12.2021 (обновлено: 11:39 31.12.2021)
 
"Газпром" не нарушал договоров в Европе, заявил глава МИД Венгрии

Глава МИД Венгрии Сийярто: в Европе не сталкивались с нарушениями договоров "Газпромом"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Никто в Европе не сталкивался с нарушением договоров о поставках газа со стороны "Газпрома", заявил глава МИД Венгрии Петр Сийярто.
"Газпром" всегда был надежным партнером Венгрии. <...> Все контракты и сроки, объемы поставок были соблюдены. И, насколько мне известно, никто в Европе не жаловался, что "Газпром" нарушал свои обязательства по поставкам газа", — сказал он в интервью RT.
Дипломат допустил, что жалобы европейских политиков вызваны нежеланием госкорпорации отправлять дополнительные объемы топлива. При этом, заметил Сийярто, этот вопрос относится к области коммерции, а не политики.
"Я понимаю, что очень легко для политиков обвинить какую-то одну страну или человека, чтобы снять с себя ответственность. <...> Я знаю, что все гораздо сложнее, чем некоторые европейские коллеги думают. Я из своего опыта могу сказать: с "Газпромом" договориться непросто, но если вы сделали это, можно быть уверенным, что все будет выполнено", — подчеркнул министр.
Венгрия и "Газпром" в сентябре подписали контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет. В том числе 3,5 миллиарда кубов будут поступать через Сербию (из "Турецкого потока") и один миллиард — через Австрию.
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ЕвропаГазпромПетер СийяртоМИД ВенгрииВенгрияРоссия
 
 
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