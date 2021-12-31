https://ria.ru/20211231/vaktsina-1766300415.html

Когда появится новая российская вакцина от ковида?

Скворцова назвала сроки регистрации новой российской вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 31.12.2021

Когда появится новая российская вакцина от ковида?

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова рассказала о создании новой вакцины от коронавируса "Конвасэл". РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T14:25

2021-12-31T14:25

2021-12-31T17:13

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова рассказала о создании новой вакцины от коронавируса "Конвасэл".По ее словам, организация намерена подать отчет о препарате до конца года. Такие сроки связаны с необходимостью наблюдений за теми, кто привился в августе-сентябре."Если говорить, чтобы все было, это шесть месяцев наблюдения после введения. Если так, то тогда это будет до конца первого квартала", — заявила Скворцова в эфире телеканала "Россия 24".Промышленная площадка для производства препарата готова, она полностью соответствует самым высоким требованиям GMP и позволяет выпускать до 30 миллионов доз в год, добавила руководитель ФМБА. Во время испытаний ни один из 150 добровольцев на сегодня не заболел COVID-19.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от COVID-19. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов.Прививку можно сделать в любом российском регионе. В августе прошлого года Минздрав зарегистрировал "Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики COVID-19, разработанный НИЦЭМ имени Гамалеи. Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак" от Центра имени Чумакова РАН.В начале мая 2021 года стало известно о регистрации четвертого отечественного препарата "Спутник Лайт", а в конце августа — "ЭпиВакКороны-Н" от "Вектора". В ноябре одобрили первую в России вакцину для подростков "Гам-КОВИД-Вак М".

https://ria.ru/20211230/vaktsinatsiya-1766175602.html

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