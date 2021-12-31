Когда появится новая российская вакцина от ковида?

14:25 31.12.2021 (обновлено: 17:13 31.12.2021)
Скворцова назвала сроки регистрации новой российской вакцины от COVID-19
Глава ФМБА Скворцова: вакцину "Конвасэл" могут зарегистрировать в начале 2022 года
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова рассказала о создании новой вакцины от коронавируса "Конвасэл".
По ее словам, организация намерена подать отчет о препарате до конца года. Такие сроки связаны с необходимостью наблюдений за теми, кто привился в августе-сентябре.
"Если говорить, чтобы все было, это шесть месяцев наблюдения после введения. Если так, то тогда это будет до конца первого квартала", — заявила Скворцова в эфире телеканала "Россия 24".
Промышленная площадка для производства препарата готова, она полностью соответствует самым высоким требованиям GMP и позволяет выпускать до 30 миллионов доз в год, добавила руководитель ФМБА. Во время испытаний ни один из 150 добровольцев на сегодня не заболел COVID-19.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от COVID-19. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов.
Прививку можно сделать в любом российском регионе. В августе прошлого года Минздрав зарегистрировал "Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики COVID-19, разработанный НИЦЭМ имени Гамалеи. Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак" от Центра имени Чумакова РАН.
В начале мая 2021 года стало известно о регистрации четвертого отечественного препарата "Спутник Лайт", а в конце августа — "ЭпиВакКороны-Н" от "Вектора". В ноябре одобрили первую в России вакцину для подростков "Гам-КОВИД-Вак М".
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