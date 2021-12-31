https://ria.ru/20211231/vaktsina-1766277849.html
Скворцова рассказала об испытаниях вакцины ФМБА от коронавируса
Скворцова рассказала об испытаниях вакцины ФМБА от коронавируса - РИА Новости, 31.12.2021
Скворцова рассказала об испытаниях вакцины ФМБА от коронавируса
Никто из привитых вакциной от коронавируса, разработанной специалистами Федерального медико-биологического агентства, в рамках испытаний препарата пока не... РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T10:55
2021-12-31T10:55
2021-12-31T11:35
распространение коронавируса
общество
коронавирус covid-19
вероника скворцова
здоровье - общество
вакцинация россиян от covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155139/36/1551393655_0:0:1023:576_1920x0_80_0_0_6805ef9d4fe7d99d3ab516dfa31f11cd.jpg
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Никто из привитых вакциной от коронавируса, разработанной специалистами Федерального медико-биологического агентства, в рамках испытаний препарата пока не заболел, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова."Никто пока не заболел, хотя люди находятся на свободном режиме, это очень важно, потому что протективности в силе", - сказала Скворцова в эфире канала "Россия 24".Она уточнила, что с момента вакцинации первых добровольцев прошло уже около 100 дней, всего в рамках исследования привито около 150 человек.
https://ria.ru/20211231/vaktsinatsiya-1766276395.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155139/36/1551393655_9:0:982:730_1920x0_80_0_0_1a37d1343c5a2d94e21f5c61577ad773.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, коронавирус covid-19, вероника скворцова, здоровье - общество, вакцинация россиян от covid-19
10:55 31.12.2021 (обновлено: 11:35 31.12.2021)
Скворцова рассказала об испытаниях вакцины ФМБА от коронавируса
Глава ФМБА Скворцова заявила, что никто из привитых вакциной агентства не заболел