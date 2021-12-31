https://ria.ru/20211231/vaktsina-1766277849.html

Скворцова рассказала об испытаниях вакцины ФМБА от коронавируса

Скворцова рассказала об испытаниях вакцины ФМБА от коронавируса - РИА Новости, 31.12.2021

Скворцова рассказала об испытаниях вакцины ФМБА от коронавируса

Никто из привитых вакциной от коронавируса, разработанной специалистами Федерального медико-биологического агентства, в рамках испытаний препарата пока не... РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T10:55

2021-12-31T10:55

2021-12-31T11:35

распространение коронавируса

общество

коронавирус covid-19

вероника скворцова

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вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Никто из привитых вакциной от коронавируса, разработанной специалистами Федерального медико-биологического агентства, в рамках испытаний препарата пока не заболел, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова."Никто пока не заболел, хотя люди находятся на свободном режиме, это очень важно, потому что протективности в силе", - сказала Скворцова в эфире канала "Россия 24".Она уточнила, что с момента вакцинации первых добровольцев прошло уже около 100 дней, всего в рамках исследования привито около 150 человек.

https://ria.ru/20211231/vaktsinatsiya-1766276395.html

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общество, коронавирус covid-19, вероника скворцова, здоровье - общество, вакцинация россиян от covid-19