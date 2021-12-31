https://ria.ru/20211231/tuva-1766281247.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 31.12.2021

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьшие темпы прироста COVID-19 за сутки зарегистрированы в Туве (0,04%), Калмыкии (0,05%) и Костромской области (0,06%), сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T11:33

2021-12-31T11:33

2021-12-31T11:33

распространение коронавируса

республика тыва

костромская область

республика калмыкия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Наименьшие темпы прироста COVID-19 за сутки зарегистрированы в Туве (0,04%), Калмыкии (0,05%) и Костромской области (0,06%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва - 0,04%, 2. Республика Калмыкия - 0,05%, 3. Костромская область - 0,06%", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211231/pandemiya-1766279446.html

республика тыва

костромская область

республика калмыкия

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республика тыва, костромская область, республика калмыкия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии