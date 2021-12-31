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Столтенберг заявил о готовности НАТО к диалогу с Россией
Столтенберг заявил о готовности НАТО к диалогу с Россией - РИА Новости, 31.12.2021
Столтенберг заявил о готовности НАТО к диалогу с Россией
НАТО готова к диалогу с Россией в рамках заседания Совета НАТО - Россия, которое состоится 12 января, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T19:51
2021-12-31T19:51
2021-12-31T19:52
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. НАТО готова к диалогу с Россией в рамках заседания Совета НАТО - Россия, которое состоится 12 января, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг."Поговорил с госсекретарем (США Энтони) Блинкеном о важности деэскалации значительной российской военной мощи на и около Украины. НАТО выступает единым фронтом. Мы готовы к диалогу в рамках Совета НАТО - Россия, который пройдет 12 января", - написал Столтенберг в Twitter.Переговоры РФ и США по российским предложениям о гарантиях безопасности запланированы на 10 января в Женеве. Предполагается, что после российские предложения будут обсуждаться 12 января на специально созываемом в Брюсселе заседании Совета Россия - НАТО и 13 января на площадке ОБСЕ в Вене.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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в мире, киев, йенс столтенберг, вена, нато, обсе, россия
19:51 31.12.2021 (обновлено: 19:52 31.12.2021)
Столтенберг заявил о готовности НАТО к диалогу с Россией
Столтенберг заявил о готовности НАТО к диалогу с Россией в рамках Совета НАТО-РФ 12 января