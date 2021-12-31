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В Госдуме оценили вероятность военного столкновения России и США
В Госдуме оценили вероятность военного столкновения России и США - РИА Новости, 31.12.2021
В Госдуме оценили вероятность военного столкновения России и США
Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, комментируя РИА Новости переговоры... РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T13:17
2021-12-31T13:17
2021-12-31T13:17
политика
безопасность
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константин затулин
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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, комментируя РИА Новости переговоры лидеров России и США, заявил, что трудно ожидать, что все желаемое осуществится, но угроза военного столкновения постепенно уходит вместе с этим годом.Накануне прошли вторые за последний месяц переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Обсуждались предложенные Москвой гарантии безопасности."Надеюсь, что в январе будут дальнейшие новости, повторяю, трудно ожидать, что все желаемое осуществится, но, во всяком случае, совершенно точно угроза военного столкновения уходит постепенно вместе с этим годом", - сказал Затулин.
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политика, безопасность, сша, константин затулин, россия
В Госдуме оценили вероятность военного столкновения России и США
Депутат Затулин: угроза военного столкновения России и США постепенно уходит