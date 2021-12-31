https://ria.ru/20211231/siriya-1766334392.html

В Сирии обстреляли американскую военную базу, сообщили СМИ

В Сирии обстреляли американскую военную базу, сообщили СМИ - РИА Новости, 31.12.2021

В Сирии обстреляли американскую военную базу, сообщили СМИ

Военная база США в сирийской провинции Эль-Хасаке подверглась обстрелу, сообщает сирийское государственное агентство телерадиовещания. РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T23:56

2021-12-31T23:56

2021-12-31T23:56

война в сирии

в мире

сша

эль-хасаке

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БЕЙРУТ, 31 дек - РИА Новости. Военная база США в сирийской провинции Эль-Хасаке подверглась обстрелу, сообщает сирийское государственное агентство телерадиовещания."Незаконная военная база США в городе Шаддади на юге провинции Эль-Хасаке подверглась минометному обстрелу", - сообщает агентство.По данным агентства, на базе работают сирены и повышен уровень боевой готовности.

https://ria.ru/20211213/aviaudary-1763553866.html

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в мире, сша, эль-хасаке