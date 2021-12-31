https://ria.ru/20211231/siriya-1766334392.html
В Сирии обстреляли американскую военную базу, сообщили СМИ
В Сирии обстреляли американскую военную базу, сообщили СМИ - РИА Новости, 31.12.2021
В Сирии обстреляли американскую военную базу, сообщили СМИ
Военная база США в сирийской провинции Эль-Хасаке подверглась обстрелу, сообщает сирийское государственное агентство телерадиовещания. РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T23:56
2021-12-31T23:56
2021-12-31T23:56
война в сирии
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сша
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БЕЙРУТ, 31 дек - РИА Новости. Военная база США в сирийской провинции Эль-Хасаке подверглась обстрелу, сообщает сирийское государственное агентство телерадиовещания."Незаконная военная база США в городе Шаддади на юге провинции Эль-Хасаке подверглась минометному обстрелу", - сообщает агентство.По данным агентства, на базе работают сирены и повышен уровень боевой готовности.
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в мире, сша, эль-хасаке
В Сирии обстреляли американскую военную базу, сообщили СМИ
СМИ: в сирийской провинции Эль-Хасаке обстреляли американскую военную базу