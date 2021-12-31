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Посол призвал к взаимному признанию ковид-сертификатов в России и Евросоюзе
Посол призвал к взаимному признанию ковид-сертификатов в России и Евросоюзе - РИА Новости, 31.12.2021
Посол призвал к взаимному признанию ковид-сертификатов в России и Евросоюзе
Взаимное признание COVID-сертификатов ЕС и РФ является первоочередной задачей, при этом это вопрос очевидный и решаемый, заявил в интервью РИА Новости посол... РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T09:25
2021-12-31T09:25
2021-12-31T09:25
распространение коронавируса
австрия
дмитрий любинский
россия
коронавирус covid-19
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ВЕНА, 31 дек - РИА Новости, Маргарита Костив. Взаимное признание COVID-сертификатов ЕС и РФ является первоочередной задачей, при этом это вопрос очевидный и решаемый, заявил в интервью РИА Новости посол России в Австрии Дмитрий Любинский."Получается, что непризнание отдельных вакцин создает новые барьеры. Поэтому считаем задачу взаимного признания сертификатов о вакцинации одной из первоочередных", - сказал посол.По его словам, диалог по этому вопросу идет по линии Москва-Брюссель, при этом определенное движение есть со стороны ВОЗ."На мой взгляд, это вопрос очевидный и решаемый. То, что "Спутник" эффективен и дает хорошую защиту, никто не оспаривает. В такой стране как Австрия, где большой поток туристов, в том числе российских, интерес к тому, чтобы можно было беспрепятственно ездить, конечно, существует и его не нужно дополнительно объяснять тем, кто работает в туристической, гостиничной сфере, ресторанном бизнесе. Иными словами, отсутствие такой договоренности мешает всем, вызывает вопросы. Это вопрос решаемый и, я надеюсь, что мы с австрийцами на встречных курсах здесь. В самое ближайшее время поработаем над результатом", - заключил Любинский.
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австрия, дмитрий любинский, россия, коронавирус covid-19
Посол призвал к взаимному признанию ковид-сертификатов в России и Евросоюзе
Посол Любинский назвал вопрос взаимного признания Россией и ЕС ковид-сертификатов решаемым